Zlatan Ibrahimovic fue tendencia en Panamá tras decir que los Canaleros serían el rival más débil del grupo.

Zlatan Ibrahimovic sorprendió a todo Panamá con las declaraciones que dio acerca de Los Canaleros. La leyenda de Suecia analizó el Grupo L del Mundial 2026 y no tuvo piedad para referirse al seleccionado dirigido por Thomas Christiansen.

El ex Barcelona y actual asesor del Milan declaró: “Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento; veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo“.

Estas declaraciones no cayeron de la mejor manera en la Selección de Panamá. El que salió a responderle es Ismael Díaz, delantero del León, quien recibió la consulta este sábado en la conferencia de prensa previa al debut contra Ghana.

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“Me habían comentado y me eché a reír porque al final es Zlatan siendo Zlatan. Es un jugador que admiro, tremendo jugador y lo que ha demostrado. No tengo más que decir que simplemente es Zlatan siendo Zlatan. Nosotros sabemos que vamos a hacer las cosas muy bien, vamos a competirle a cualquier equipo, vamos con todo“, respondió el delantero panameño.

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El delantero de Los Canaleros se lo tomó con naturalidad y respetó la jerarquía de Zlatan, quien tiene acostumbrado a los aficionados a declarar con frases fuertes que dejan sentencias como estas. De todas maneras, puede ser un motivante para que Panamá de la sorpresa.

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¿Cuándo se juega la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026?

El debut de Panamá será el próximo miércoles 17 de junio frente a Ghana en el BMO Field ubicado en Toronto. Ese mismo día, la Selección de Inglaterra se medirá frente a Croacia, los dos candidatos que tiene Zlatan Ibrahimovic para ganar el grupo.

En resumen

Zlatan Ibrahimovic calificó a Panamá como el “saco de boxeo” del Grupo L.

calificó a Panamá como el “saco de boxeo” del Grupo L. El delantero Ismael Díaz minimizó las declaraciones del exfutbolista sueco en conferencia de prensa.

minimizó las declaraciones del exfutbolista sueco en conferencia de prensa. La Selección de Panamá debutará en el Mundial ante Ghana el miércoles 17 de junio.