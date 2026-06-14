Dónde y en qué estadio juegan Suecia vs. Túnez su partido por el Grupo F del Mundial 2026

Conozca dónde se disputará el partido entre Suecia y Túnez por el Grupo F del Mundial 2026: ciudad, capacidad y más detalles.

La Copa del Mundo 2026 continúa su recorrido por México y, tras los encuentros disputados en el histórico Estadio Azteca y en Guadalajara, ahora será el turno de Monterrey de recibir la emoción mundialista. Este sábado, el inmueble regiomontano abrirá sus puertas para el duelo entre Suecia y Túnez, correspondiente a la fase de grupos del torneo más importante del planeta.

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El escenario conocido comercialmente como BBVA, pero denominado oficialmente como Estadio Monterrey durante el Mundial por las regulaciones de la FIFA, se ha convertido en una de las sedes más modernas y espectaculares de la competencia. Su diseño innovador y su infraestructura de primer nivel lo colocan entre los recintos más destacados de las 16 sedes que albergan la cita mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

Ficha técnica del estadio BBVA: el coloso que albergará Suecia vs. Túnez

Inaugurado el 2 de agosto de 2015, el estadio es la casa habitual de los Rayados de Monterrey y fue construido con una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Su arquitectura de vanguardia le permitió obtener el Premio de Honor a la Excelencia de Diseño en Edificación a Gran Escala, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la industria de la construcción en Estados Unidos.

Uno de los aspectos que más impresiona del inmueble es la cercanía que ofrece entre los aficionados y el terreno de juego. Gracias a una inclinación de 34 grados en sus tribunas, los espectadores disfrutan de una visibilidad privilegiada, generando una atmósfera intensa que promete convertirse en un factor importante durante los partidos del Mundial.

El Estadio Monterrey cuenta con una capacidad para 53 mil 500 espectadores y será escenario de tres encuentros de la fase de grupos y un partido de la ronda de dieciseisavos de final. La FIFA lo eligió como una de las sedes clave del torneo debido a sus modernas instalaciones y a la pasión futbolera que caracteriza a la ciudad regiomontana.

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Los otros partidos del Mundial 2026 que albergará el estadio BBVA