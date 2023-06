La novela de Edgardo Fariña ligado al Municipal sigue dando de qué hablar. Y es que el defensor central se convirtió en uno de los nombres más sonados dentro de la institución dirigida por Sebastián Bini. Aunque su llegada se ha alargado más de lo que parecía.

Para Municipal, no se iba a dar de manera sencilla el fichaje, debido a que, primero, estaba obligado realizar una serie de movimientos, antes de lanzarse por Fariña. Incluido a ello, Universitario no dejaría salir de forma fácil a uno de sus mejores elementos, tomando en cuenta que disputarán competencias internacionales.

Sin embargo, con la información más reciente, todo parece indicar que El Rojo ya tiene amarrado al zaguero. “Me dicen que ya está contratado Fariña”, nos comentó una fuente directa desde Guatemala.

Cabe destacar que se había asegurado que Municipal iría por el experimentado defensor mexicano, Oswaldo Alanís, quien se convirtió en la prioridad principal para la posición en el elenco. No obstante, la misma fuente nos indicó que: “No creo que Municipal lo traiga. Además, no renovarán a sus dos centrales extranjeros”.

Quiere decir que, a pesar de que había perdido fuerza la posibilidad de ver a Fariña con el elenco Escarlata, ahora las probabilidades se mantienen más vivas que nunca. De hecho, Universitario ya buscó reemplazos para el futbolista, noticia que alimenta todavía más el fichaje.