Edgardo Fariña, se ha convertido, en los últimos días, en uno de los objetivos principales en el mercado de transferencias de Municipal. El defensor central, perteneciente al CD Universitario, podría dar el salto al extranjero y todo parece indicar que Guatemala será su destino.

A pesar de que todavía no se confirma el fichaje, fuentes han señalado que el zaguero de 21 años ya acordó su llegada al Rojo. Sin embargo, a falta de un anuncio oficial, podrían nacer otros clubes interesados en Fariña que le hagan competencia al equipo de Sebastián Bini.

Contra quién competiría Municipal por Fariña

Hasta el momento, no se han reportado nuevas instituciones interesadas en Edgardo Fariña, no obstante, el futbolista es una de las piezas más importantes en el cuadro Universitario y es preciso señalar que para el segundo semestre del año, la U disputará competiciones internacionales (Copa Centroamericana). Quiere decir que deberá tener a disposición a sus mejores elementos para afrontar dicho torneo, por lo que no dejará salir a uno de sus titulares indiscutibles de manera tan sencilla.

Agregado a ello, Fariña también está convocado para disputar el Torneo Maurice Revello que se jugará en Francia. Recordemos que en dicho certamen, múltiples agentes de fútbol, asisten para observar a jugadores con potencial y luego ficharlos.

De forma que, Municipal se tendrá que dar prisa, en caso de querer hacerse con los servicios del central. Su precio ronda los 150 mil euros, según Transfermarkt, siendo una cifra razonable, tomando en cuenta la edad y nivel del futbolista, aunque siempre existirá una negociación de por medio.