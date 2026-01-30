“Sigo aquí”: Amir Murillo recibe noticia que es determinante en su futuro con Olympique de Marsella

El entrenador italiano Roberto De Zerbi salió al paso de los rumores sobre su continuidad al frente del Olympique de Marsella, club donde milita el defensor panameño Michael Amir Murillo, luego de la reciente eliminación en la UEFA Champions League, situación que había encendido las especulaciones sobre una posible salida del estratega.

Las dudas aumentaron cuando De Zerbi no dirigió una sesión de entrenamiento, hecho que generó inquietud en el entorno del club. Sin embargo, el técnico explicó con claridad los motivos de su ausencia y fue tajante respecto a su futuro. “Sigo aquí, ante ustedes. Esa es la verdad”, afirmó durante una conferencia de prensa por videoconferencia, desmintiendo cualquier ruptura con la institución marsellesa.

El entrenador detalló que su ausencia se debió a un intenso análisis del próximo rival y a un problema físico momentáneo. “No dirigí el entrenamiento porque pasé mucho tiempo analizando al Paris FC, no dormí mucho y no me encontraba bien”, expresó, subrayando que todo lo demás responde únicamente a versiones externas sin sustento.

Sobre la dolorosa eliminación continental, De Zerbi reconoció el golpe anímico que significó para el grupo. “Perdimos un partido importante, de mala forma y estamos fuera de la Champions League”, señaló, agregando que sostuvo reuniones con Pablo Longoria, presidente del club, y Mehdi Benatia, director deportivo, para buscar soluciones inmediatas.

Pese al contexto adverso, el estratega fue enfático en reafirmar su compromiso con el proyecto deportivo. “Era y soy el entrenador del OM. Hoy preparé al equipo y mañana estaré en el banquillo”, recalcó, asegurando además que se siente con la energía y la fuerza para continuar cinco o seis años más en el cargo.

Publicidad

Publicidad

ver también De primer nivel: La asistencia de Amir Murillo que sirvió para el triunfo de Olympique de Marsella

No obstante, el futuro inmediato del técnico estará marcado por una serie de partidos clave: el duelo ante Paris FC, el compromiso frente a Rennes por los octavos de final de la Copa de Francia y el exigente choque ante el Paris Saint-Germain por la Ligue 1. “Necesitamos dos victorias y luego veremos las cosas desde otra perspectiva”, concluyó, dejando claro que el margen de error es mínimo.