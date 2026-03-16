Andrés Andrade llega a la cita del Mundial 2026 como uno de los mejores futbolistas de la Selección de Panamá. El defensor central se encuentra en un gran momento a nivel individual con su equipo y los números lo respaldan cada fin de semana.

Se trata de una muy buena noticia para Thomas Christiansen, especialmente por las dudas que hay con la lesión de Fidel Escobar, quien podría quedar fuera de la Copa del Mundo si su situación no mejora.

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En su última presentación con el Lask Linz de Austria, Andrade fue elegido como el mejor jugador del partido contra el TSV Hartberg. Según indicó el sitio de estadísticas Sofascore, el panameño obtuvo una calificación de 8.6 por su rendimiento.

Andrés Andrade fue el mejor centroamericano durante el fin de semana

No sólo fue elegido como el más destacado del encuentro, sino que también fue el mejor futbolista centroamericano durante el último fin de semana. Ningún jugador de la región sumó un puntaje tan alto como el de Andrade en su equipo.

El puntaje de Andrade se vio reflejado en su rol defensivo. Tuvo siete recuperaciones, ganó cuatro duelos por abajo y tres aéreos. Además, completó 70 de los 78 pases que dio a sus compañeros.

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Con este gran presente, Andrade se perfila como uno de los centrales titulares para el Mundial 2026. El otro, hoy por hoy, sería José Córdoba, quien también es uno de los que mejor en forma se encuentra de cara a la cita mundialista.

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Datos claves

Andrés Andrade fue el mejor futbolista centroamericano del fin de semana con 8.6 de calificación.

fue el mejor futbolista centroamericano del fin de semana con de calificación. El defensor del Lask Linz completó 70 pases efectivos y sumó siete recuperaciones ante Hartberg.

completó efectivos y sumó siete recuperaciones ante Hartberg. Thomas Christiansen perfila a Andrade y José Córdoba como la pareja titular para el Mundial.