Lo celebra Thomas Christiansen: Otro jugador de Panamá es contratado por un club de Europa

El fútbol panameño continúa expandiendo su presencia en el extranjero y esta vez lo hace con una nueva oportunidad en Europa. El joven futbolista Ariel Arroyo fue anunciado como nuevo refuerzo del FK Auda, equipo de la Virslīga, al que llegará en condición de préstamo desde Árabe Unido.

ver también Lo celebra Thomas Christiansen: Jóvenes promesas de Panamá seguirán los pasos de Kadir Barría

La noticia fue confirmada por el propio club colonense, que destacó la importancia de este movimiento para la carrera del jugador y para el desarrollo del fútbol panameño, que en los últimos años ha incrementado considerablemente la exportación de talentos hacia el fútbol europeo.

Conocido popularmente como “Pistolerito”, Arroyo tendrá la oportunidad de sumar experiencia internacional y competir en el balompié europeo, un paso que puede ser clave en su crecimiento profesional y en la proyección de su carrera.

Tweet placeholder

En su nuevo equipo no estará solo, ya que compartirá vestuario con otro futbolista panameño, Josué Vergara, quien también milita en el conjunto letón. La presencia de dos jugadores canaleros en el mismo club representa una oportunidad para fortalecer la presencia de Panamá en ese campeonato.

El reto para ambos futbolistas será adaptarse rápidamente al ritmo y exigencias del fútbol europeo, además de ganarse un lugar dentro del equipo para demostrar su talento y aportar en los objetivos deportivos del club durante la temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Kadir Barría lo que tanto buscaba y que lo podría acercar a la Selección de Panamá

La llegada de Ariel Arroyo al FK Auda confirma nuevamente el crecimiento del talento panameño y el interés que despiertan sus jugadores en el extranjero, algo que también resulta positivo para la Selección de Panamá, que continúa ampliando su base de futbolistas con experiencia internacional.