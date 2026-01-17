De primer nivel: La asistencia de Amir Murillo que sirvió para el triunfo de Olympique de Marsella

Mason Greenwood fue el gran catalizador de la reacción del Olympique de Marsella, que se exhibió con autoridad en el estadio Raymond Kopa al golear 2-5 al Angers en la jornada 18 de la Ligue 1. El conjunto marsellés volvió a meterse de lleno en la parte alta de la tabla, en una fecha que sigue liderando el Lens, y dejó atrás las dudas generadas en su última presentación.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi necesitaba una respuesta inmediata tras la derrota sufrida en el Velodrome ante el Nantes, un tropiezo que lo había alejado momentáneamente del París Saint Germain y del liderato. Con apenas una victoria en los últimos cuatro partidos, el Marsella había perdido terreno en la carrera por el título, pero en Angers mostró carácter, fútbol y contundencia para recuperar sensaciones y escalar hasta el tercer lugar.

Desde el arranque, el Marsella fue un torbellino ofensivo, liderado por un Greenwood inspirado y determinante. A los diez minutos, el inglés inició la jugada del primer gol con un pase al panameño Michael Amir Murillo, quien desde la banda derecha asistió con precisión al argelino Amine Gouiri para abrir el marcador. Murillo fue titular, dio una asistencia y completó los 90 minutos, firmando otra actuación sólida.

El dominio visitante no se detuvo. Greenwood amplió la ventaja tras una pared con Emerson, quien también fue clave en el tercer tanto al asistir a Hamed Junior Traoré. El marfileño, a su vez, centró al área para que el estadounidense Timothy Weah, de cabeza, venciera por cuarta vez al arquero Hervé Koffi, sellando una primera mitad demoledora.

Convertido en el alma ofensiva del Marsella, Mason Greenwood sigue marcando diferencias en la temporada. El atacante inglés es el máximo goleador de la Ligue 1, con 19 goles en el curso, 12 de ellos en el campeonato francés, confirmándose como uno de los jugadores más cotizados y decisivos del torneo.

En el complemento, el ritmo bajó, pero el Marsella aprovechó los espacios para redondear la goleada con un tanto del brasileño Igor Paixão, tras asistencia del danés Pierre-Emile Højbjerg. El Angers, que había descontado con Amine Sbai y luego maquilló el resultado con Jim Allevinah, sumó su segunda derrota consecutiva y quedó undécimo. La victoria deja al Olympique de Marsella tercero, con ventaja sobre el Lille, y a la espera de su próximo desafío europeo ante el Liverpool en la Liga de Campeones.