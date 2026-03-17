Toda Centroamérica en vilo por el último anuncio de la FIFA sobre Irán para el Mundial 2026: “Mantiene contacto”

FIFA decidió no mover a México los partidos de Irán en el Mundial 2026, pese al contexto de tensión provocado por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Con esta determinación, el organismo mantiene sin cambios la planificación inicial, aun cuando en los últimos días se había abierto la posibilidad de modificar la sede de esos encuentros.

ver también Irán descarta ir al Mundial 2026 y FIFA definirá al reemplazante: ¿puede ser una selección de Centroamérica?

Así fue el último anuncio desde FIFA

La FIFA dejó claro que mantiene una comunicación constante con Irán y con el resto de federaciones participantes para coordinar todos los aspectos organizativos del Mundial de 2026, por lo que, de momento, no contempla cambios en la programación anunciada el 6 de diciembre de 2025.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026“.

“Desde FIFA se espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, compartió FIFA desde su cuenta oficial en X.

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Con ese mensaje, el organismo reafirma su intención de que todos los equipos disputen sus partidos conforme al calendario ya establecido. Descartando de momento la invitación a otra selección a la Copa del Mundo, en caso de que Irán no termine asistiendo.

Datos extras

La FIFA incluyó de forma explícita a Irán dentro de las federaciones con las que mantiene contacto regular.

dentro de las federaciones con las que mantiene contacto regular. El organismo ratificó el calendario oficial de partidos que fue anunciado el 6 de diciembre de 2025 , sin señalar modificaciones por ahora.

de partidos que fue anunciado el , sin señalar modificaciones por ahora. El pronunciamiento se hizo público a través de X, donde la FIFA reforzó su postura de que todos los equipos deben competir según lo ya programado.