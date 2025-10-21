Un gigante de Europa lo observó: Michael Amir Murillo conoce la noticia que nadie en Panamá vio venir

Michael Amir Murillo volvió de gran manera con Olympique de Marsella después del parón por fecha FIFA, en el que dio un paso importante con la Selección de Panamá al vencer a El Salvador y rescatar un empate agónico ante Surinam para seguir con chances en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El lateral panameño disputó los últimos 25 minutos en la impresionante remontada 6-2 frente a Le Havre por la Ligue 1 de Francia y aportó el sexto gol, cerrando de cabeza dentro del área chica el centro de Bilal Nadir al 93′.

A pesar de haberlo relegado a la suplencia en cinco de los últimos seis partidos —solo le había pasado en un puñado de juegos en la temporada pasada—, el entrenador italiano Roberto De Zerbi sigue dando indicios de que confía en Murillo al incluirlo en la rotación.

¿Cuál es el grande de Europa que vio el gol de Michael Murillo?

De acuerdo a la información publicada por el periodista español Marc Gómez en el medio SPORT, FC Barcelona mandó ojeadores a ver el partido de Olympique de Marsella contra Le Havre en el que anotó Amir Murillo, pero todos los reflectores se los llevó Mason Greenwood con su póker de goles.

La idea del Barça, detalló Gómez, es adelantarse a sus competidores y fichar barato a jóvenes talentos en una liga como la francesa que se ha caracterizado por exportarlos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el club está “en una situación económica todavía lejana a ser ideal y con problemas constantes a nivel de Fair Play”.

Por este motivo, parece poco probable que estos scouts estuvieran prestándole atención exclusivamente a Murillo, quien lleva dos tantos y una asistencia con el Marsella contando la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Y sí, en cambio, a juveniles como el propio Greenwood, Igor Paixão o Leonardo Balerdi.

El objetivo del defensa de 29 años, de momento, está en el próximo partido, que será este martes contra Sporting Lisboa (13:00 horas de Panamá) por la tercera fecha de la Champions League. Resta ver si De Zerbi lo incluirá en su once titular o nuevamente lo utilizará ingresando desde el banquillo.