A la cima de Europa: Michael Amir Murillo da el salto que llena de orgullo a Panamá

Michael Amir Murillo está dejando buenas sensaciones en los primeros días del 2026. Un año especial para su carrera, en el que Panamá lo necesita en la mejor forma posible para afrontar el Mundial y también el Olympique de Marsella, decidido a dar pelea otra vez en la Ligue 1 mientras lucha por pasar a la primera ronda de la Champions League.

La prueba más fidedigna de ello es el regreso a la titularidad en el equipo marsellés. El legionario de 29 años le respondió a su entrenador, Roberto De Zerbi, que lo puso de arranque en la goleada 9-0 ante el Bayeux por la Copa de Francia y dio dos asistencias. Pero su mejor partido en mucho tiempo llegó este sábado.

El salto de Michael Murillo a la cima de Europa

Michael Murillo tuvo un rendimiento destacado frente a Angers, aportando otra asistencia para el gol de Amine Gouiri que abrió el marcador y dio pie a un contundente triunfo 5-2 por la decimoctava jornada de la Ligue 1. El panameño completó los 90 minutos, siendo determinante por el lateral derecho —también se cerró, como le pide De Zerbi, y fue clave en el cuarto tanto—.

Tan buena fue su actuación, que la plataforma Sofascore la destacó como la quinta mejor del fin de semana de todos los futbolistas hispanoamericanos que militan en las principales ligas de Europa y la calificó con un 7,9.

(Foto: Sofascore)

Murillo completó 70 de 73 pases (96% de efectividad), ganó el único duelo aéreo que se le presentó, también 6 de los 7 duelos terrestres que protagonizó, se impuso en 2 de 3 entradas y no fue regateado ni una sola vez.

Este desempeño llena de orgullo a Panamá, ya que el ex San Francisco FC quedó ubicado solo por detrás del uruguayo Federico Viñas (8.1), el argentino Santiago Hiadalgo (8.5) y dos campeones del mundo, precisamente, con la Albiceleste: Paulo Dybala (7.9) y Cristian Romero (8.5).

Pero, sobre todo, ilusiona a los canaleros con ver la mejor versión de Murillo en los meses previos al Mundial 2026. Por lo pronto, el defensor se enfoca en su próximo partido con Olympique de Marsella, que será este miércoles 21 de enero frente a Liverpool por la Champions League. Una prueba exigente, en caso de arrancar como titular, pese a la irregularidad de los Reds.