“Sería una vergüenza”: Figura de Panamá envía mensaje contundente a Guatemala para su partido contra Surinam

La Selección de Panamá cumplió este sábado con su segundo entrenamiento de cara al partido decisivo frente a El Salvador, correspondiente a la última jornada de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Antes de iniciar la práctica, el experimentado extremo Alberto Quintero atendió a los medios y analizó el momento que vive el equipo tras el sufrido triunfo 3-2 sobre Guatemala.

Quintero destacó la actitud y el hambre de triunfo que mostró el grupo en el duelo del jueves, señalando que esa determinación será clave para cerrar la eliminatoria. “Lo más importante fue la actitud con la que jugó el grupo, esa hambre de querer ganar. Terminamos sufriendo, pero así se juegan las Eliminatorias”, expresó el jugador del CD Plaza Amador, dejando claro que el grupo mantiene la confianza intacta.

El atacante panameño, uno de los líderes del vestuario, subrayó la importancia de hacer respetar la casa cuando reciban a la Selecta. “Ahora estamos en casa y toca hacer valer esos tres puntos. Lo más importante es ganar”, afirmó Quintero, consciente de que cualquier tropiezo podría dejar a su selección fuera del Mundial.

En relación a la diferencia de goles que mantiene encendida la disputa directa con Surinam, el extremo fue claro: “Nosotros estamos de local, vamos a imponer nuestro fútbol y debemos ganar primero. Tenemos los mismos puntos y si no hacemos nuestro trabajo, no servirá de nada”. Actualmente, Panamá es segundo del Grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2, mientras que los surinameses lideran con +5.

Alberto Quintero habla del Guatemala vs Surinam

Uno de los temas más comentados en los últimos días ha sido el partido simultáneo entre Guatemala y Surinam, que se jugará a la misma hora que Panamá–El Salvador. Ante las dudas que surgieron tras la eliminación chapina, Quintero fue enfático al confiar en el profesionalismo del rival centroamericano. “Guatemala no se la pondrá fácil a Surinam”, aseguró el panameño.

Para cerrar, Quintero lanzó un mensaje de firmeza y respeto deportivo: “Creo en el profesionalismo de los jugadores. Están en su casa, con su afición. Sería una vergüenza que regalen un partido. No lo creo y no lo veo así. Van a salir a hacer su partido y después, pase lo que pase, ya veremos”. Con ese pensamiento, Panamá se prepara para una jornada que podría marcar su destino rumbo a la Copa Mundial 2026.