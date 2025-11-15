Cayeron en la trampa: Medios internacionales hacen viral noticia falsa sobre la Selección de Guatemala tras no clasificar al Mundial 2026

La Selección de Guatemala quedó oficialmente sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo 2026, luego de caer 3-2 ante Panamá en el estadio El Trébol, un golpe contundente para el proyecto de Luis Fernando Tena y para la afición guatemalteca. Tras el pitazo final, las emociones estuvieron a flor de piel, pero también fue el momento perfecto para que comenzaran a circular informaciones erróneas que se viralizaron con rapidez.

Una de estas publicaciones surgió este viernes, cuando un perfil de Facebook compartió un video donde supuestamente Óscar “El Chino” Pelén, utilero de la bicolor, recogía los balones entre lágrimas, lamentando la eliminación. El clip se expandió como pólvora y varios medios de comunicación internacionales cayeron en la trampa, replicando la escena como si fuera reciente y verídica.

Sin embargo, la historia era muy distinta. El video original fue grabado en el estadio Rommel Fernández, durante la visita de Guatemala a Panamá meses atrás. En realidad, Pelén recogía los balones después del calentamiento previo al inicio del partido, y lejos de estar llorando, simplemente se secaba el sudor. Ningún gesto de tristeza correspondía al contexto de la eliminación mundialista.

Conocido por todos como “El Chino” Pelén, el utilero ha sido una pieza indispensable en el cuerpo técnico de Tena y se ha ganado el respeto y cariño tanto del plantel como de la prensa. En esta ocasión, su imagen fue usada de manera irresponsable para generar morbo, interacción y tráfico en redes sociales. Un ejemplo claro de cómo la desinformación puede cruzar fronteras en cuestión de minutos.

Lamentablemente, en Guatemala proliferan perfiles en las redes sociales que buscan notoriedad mediante “noticias exclusivas” sin sustento, aprovechando momentos sensibles y virales del fútbol nacional. Esta vez, el trabajo honesto de un utilero terminó convertido en material para una historia fabricada que se salió de control.

La eliminación de Guatemala del Mundial 2026 generó dolor a muchos, especialmente porque parecía una oportunidad histórica para dar un golpe sobre la mesa en la región, pero lamentablemente no fue de esa manera.