“Se equivocó”: mientras Panamá se está quedando afuera del Mundial 2026, Azarías Londoño deja expuesto a Thomas Christiansen

Azarías Londoño volvió a tener una gran actuación y en Panamá exigen por su vuelta a una convocatoria.

Por Juan Fittipaldi

El delantero no para de acumular grandes actuaciones.
El delantero no para de acumular grandes actuaciones.

La Selección de Panamá no pudo ganar ningún partido hasta el momento en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Los Canaleros no pasaron del empate frente a Surinam y lo mismo les ocurrió contra Guatemala en el Rommel Fernández.

Producto de estos dos puntos, el equipo comandado por Thomas Christiansen ocupa la tercera posición del Grupo A. Esto significa que si hoy finalizaran las Eliminatorias, Panamá se quedaría afuera del Mundial nuevamente como sucedió en Qatar 2022.

Para la convocatoria de la doble fecha de octubre, el entrenador danés tendrá que hacer modificaciones obligadas por las lesiones de Godoy y Harvey. Además, en Panamá esperan que llame a Azarías Londoño, futbolista que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera.

Azarías Londoño expone a Thomas Christiansen en Panamá

El delantero de la Universidad Católica de Ecuador se convirtió este domingo en el máximo asistidor de la liga ecuatoriana. En el duelo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, registró dos asistencias y llegó a nueve en total, ubicándose así en la cima.

El periodista Álvaro Martínez fue uno de los que exigió por la convocatoria de Londoño en la próxima doble fecha y le remarcó a Christiansen su error. “Esperemos que Christiansen reconozca que se equivocó en no convocarlo en septiembre y que en octubre sea titular“, escribió en su cuenta de X.

Además de estas nueve asistencias, Azarías Londoño firmó cinco goles en la competencia ecuatoriana, es decir, participó directamente de 14 anotaciones con el equipo universitario.

