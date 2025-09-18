La Selección de Panamá no tuvo un buen comienzo en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Los Canaleros empataron los dos encuentros. Primero fue por 0-0 en Surinam y luego igualaron en el Rommel Fernández por 1-1 frente a Guatemala. Hasta el momento, están fuera de los puestos de clasificación.

En octubre, el equipo de Thomas Christiansen tendrá la obligación de sumar puntos para no quedarse lejos de los primeros dos lugares. El primer compromiso será frente a El Salvador como visitante, luego recibirá a Surinam, líder del Grupo A con cuatro puntos.

ver también Román Torres vuelve al fútbol: el ídolo de Panamá entra en el radar de la MLS gracias a su nuevo equipo

La dura lesión en Panamá que complica los planes de Christiansen

Pensando en estos dos cruces, el entrenador danés tendrá una baja muy importante a la hora de armar la lista de convocados. Por una lesión de meniscos en la rodilla, Carlos Harvey no podrá estar presente ni en octubre ni en noviembre según indica la información.

Publicidad

Publicidad

“Harvey se lesionó en el Rommel. Fue operado hoy en la mañana por una lesión en los meniscos y no va a estar con la selección. Se perdería los compromisos de octubre y noviembre”, informó el periodista Arnulfo Barroso.

Tweet placeholder

Publicidad

De esta manera, Christiansen sufre una baja muy importante en su equipo, ya que Harvey se había ganado la titularidad en la segunda jornada. Logró marcar el único gol de Panamá en septiembre frente a Guatemala, pero ahora será baja hasta el próximo año, cuando sea el próximo duelo de los Canaleros posterior a las Eliminatorias.

Publicidad

¿Quién será el reemplazo de Carlos Harvey en Panamá?

El que ingresaría en su lugar es Cristian Martínez, quien se había ausentado en el partido contra los chapines por acumulación de amarillas. El Fulo había sido el titular ante Surinam y luego fue reemplazado en la segunda parte por el propio Harvey.