Confirmado por la FIFA: El Salvador ya recibió la noticia que celebra Panamá para el partido en el Cuscatlán

Panamá celebra la noticia que recibió para el partido contra El Salvador que se va a jugar por segunda ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. El Estadio Cuscatlán contará con una presencia que ilusiona a todos los canaleros.

Surinam sorprende y lidera el Grupo A de Concacaf, con La Selecta como escolta por un punto de diferencia. La Canalera ocupa el tercer puesto, mientras que su par de Guatemala cierra el cuarteto. Todavía quedan cuatro fechas para definir.

Todos los equipos necesitan los puntos, pero los jugadores dirigidos por Thomas Christiansen tienen sobre sus espaldas el peso de ser favoritos. La confirmación reciente dio una verdadera inyección anímica para cada uno de los aficionados.

Panamá prepara su partido para visitar a El Salvador por Eliminatorias al Mundial 2026

FIFA dio a conocer los árbitros para la próxima fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. Particularmente, los aficionados de Panamá celebraron los nombres de la nómina que impartirá justicia en el encuentro que mantendrán con El Salvador.

Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Asistente 1: Michael Barwegen (CAN).

Asistente 2: Lyes Arfa (CAN).

4ta árbitro: Guido Gonzales Jr. (USA).

VAR: Edvin Jurisevic (USA).

AVAR: Tristley Bassue (SKN).

Panamá se alegra y lo demuestra en los comentarios de la publicación realizada por Tigo Sports.

El festejo a través de redes sociales no solamente se debe a las condiciones con las que cada profesional se mueve en el campo de juego, sino también a todos los buenos recuerdos que Fischer le trajo a los canaleros por un viejo partido.