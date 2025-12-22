Es tendencia:
Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma

Javier López no ha contado con él y se convertiría en la primera baja de Motagua para 2026. Motagua ya confirma su nuevo fichaje.

Motagua tiene su primera víctima, Javier López ya lo sentenció.

Motagua va a tener cambios para 2026. Haber quedado eliminados en la Triangular y el fracaso de la Copa Centroamericana hará que el Azul tenga su sacudida.

Javier López podrá armar el plantel a su imagen y semejanza no tendrá el problema que tuvo cuando llegó que tuvo que luchar con la plantilla que le dejó Diego Vázquez.

A Motagua ya solo le queda un partido en el año y se ha filtrado el jugador que sería la primera víctima de una barrida que prepara el Ciclón.

Se trata de Maicol Cabrera, el delantero ha visto como López lo ha marginado en los últimos tres partidos y es la tercera opción en el ataque por detrás de John Kleber y Mathías Vázquez

Maicol comenzó con 6 goles en el campeonato, pero después se vino abajo y Motagua buscará un delantero de garantías para 2026. Es uno de los puestos a reforzar.

Javier López confirma el primer fichaje de Motagua para 2026

“Nosotros hemos hablado de incorporar tres o cuatro jugadores, más el tema de Pablo Cacho, que ya es un fichaje que tiene el club. Y realizar algunos reajustes en el plantel para que todos los jugadores tengan participación, tengan dinámica y podamos reforzar aquellas posiciones que entendemos que son las necesarias para que este equipo pueda jugar como se requiere”.

“No es tanto un problema de cantidad de jugadores, si de futbolistas muy concretos con unas cualidades muy concretas que nos puedan ayudar a ser más fuertes con esta idea de juego”, dijo López en conferencia de prensa antes de jugar su último partido ante Real España.

Javier López confirma el fichaje de Pablo Cacho.

