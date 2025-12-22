Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Mientras Alajuelense no le renovará, Diego Campos revela la noticia que todo Comunicaciones quería saber

Tras coronarse campeón en Costa Rica, la Liga no le renovará el contrato a Diego Campos y en Comunicaciones ya se ilusionan con su fichaje.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El tico está en el radar de los Cremas.
© Prensa AlajuelenseEl tico está en el radar de los Cremas.

Diego Campos no seguirá siendo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. El extremo costarricense termina su contrato el 31 de diciembre y la Liga ya tomó la decisión de no renovarlo. Por eso, se transformará en agente libre cuando comience el 2026.

Si bien Alajuelense todavía no lo hizo oficial, el periodista Kevin Jiménez comunicó que prescindirán de los servicios de Campos, quien fue suplente en las dos finales por el título contra el Deportivo Saprissa.

Hace tiempo, los rumores indicaban que el jugador era del interés de Comunicaciones, algo que finalmente es cierto, ya que el propio Diego Campos se encargó de confirmarlo días atrás cuando estuvo presente en Guatemala para disputar la final de la Copa Centroamericana.

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

ver también

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

Comunicaciones está interesado en Diego Campos

El medio Gol de Vestuario informó que conversaron con el todavía futbolista de Alajuelense y reveló que “su representante se está encargando de la posibilidad de transformarse en nuevo fichaje de Comunicaciones. También comentó que desde los Cremas no hablaron directamente con él, sino que con su agente.

Con esta información, Diego Campos confirma que existe interés por parte del Albo. Este sábado, después de la victoria de Alajuelense y la posterior consagración, habló sobre su futuro y dejó muchas dudas sobre lo que podría suceder en 2026.

Ya veremos qué pasa después de navidad, pero estoy muy contento y agradecido. ¿Si quiero seguir? Vea esto, vea esto. Ahí vamos a ver qué pasa“, confesó el extremo cuando le preguntaron acerca de su continuidad en la Liga.

Publicidad

Cabe aclarar que la afición de los Cremas está más que molesta porque aún no anunciaron ningún fichaje. El equipo blanco terminó último en el Apertura 2025 y podría descender si continúa con la misma campaña. Por eso, hay enfado entre los aficionados por la falta de toma de decisiones.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Óscar Santis le pega a Municipal tras ganar la ida
Guatemala

Óscar Santis le pega a Municipal tras ganar la ida

Desde lo más alto llega una contundente advertencia a los jugadores de Comunicaciones para el Clausura 2026
Guatemala

Desde lo más alto llega una contundente advertencia a los jugadores de Comunicaciones para el Clausura 2026

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro
Guatemala

Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma
Honduras

Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo