Mientras Alajuelense no le renovará, Diego Campos revela la noticia que todo Comunicaciones quería saber

Diego Campos no seguirá siendo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. El extremo costarricense termina su contrato el 31 de diciembre y la Liga ya tomó la decisión de no renovarlo. Por eso, se transformará en agente libre cuando comience el 2026.

Si bien Alajuelense todavía no lo hizo oficial, el periodista Kevin Jiménez comunicó que prescindirán de los servicios de Campos, quien fue suplente en las dos finales por el título contra el Deportivo Saprissa.

Hace tiempo, los rumores indicaban que el jugador era del interés de Comunicaciones, algo que finalmente es cierto, ya que el propio Diego Campos se encargó de confirmarlo días atrás cuando estuvo presente en Guatemala para disputar la final de la Copa Centroamericana.

Comunicaciones está interesado en Diego Campos

El medio Gol de Vestuario informó que conversaron con el todavía futbolista de Alajuelense y reveló que “su representante se está encargando de la posibilidad de transformarse en nuevo fichaje de Comunicaciones“. También comentó que desde los Cremas no hablaron directamente con él, sino que con su agente.

Con esta información, Diego Campos confirma que existe interés por parte del Albo. Este sábado, después de la victoria de Alajuelense y la posterior consagración, habló sobre su futuro y dejó muchas dudas sobre lo que podría suceder en 2026.

“Ya veremos qué pasa después de navidad, pero estoy muy contento y agradecido. ¿Si quiero seguir? Vea esto, vea esto. Ahí vamos a ver qué pasa“, confesó el extremo cuando le preguntaron acerca de su continuidad en la Liga.

Cabe aclarar que la afición de los Cremas está más que molesta porque aún no anunciaron ningún fichaje. El equipo blanco terminó último en el Apertura 2025 y podría descender si continúa con la misma campaña. Por eso, hay enfado entre los aficionados por la falta de toma de decisiones.