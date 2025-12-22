Pedro Troglio solo ocupó seis palabras para sacudir a todo Olimpia con lo que nadie vio venir

Pedro Troglio vino a Honduras a atender unos temas de su negocio y ha sorprendido con las últimas declaraciones que dio.

En una entrevista para el programa El 5 de Noche, Troglio fue consultado sobere la posibilidad de dirigir por tercera vez a Olimpia y dejó la respuesta que nadio vio venir.

¿Qué fue lo que dijo Pedro Troglio y que sorprende a Olimpia?

El técnico solo ocupó seis palabras para sacudir a Olimpia. El DT dijo: “Ojalá que nunca tenga que volver”.

Y termina la frase: “Porque significaría que el Olimpia está bien, y si alguno día vuelvo es porque le pasó algo”.

No descarta volver, está claro, pero si regresa sabe que no será en un momento donde el club ande bien, como ahora que está a paso de una nueva final.

“Ayer estaba viendo el partido (Motagua vs Olimpia) con Rafa Villeda y todos los dirigentes y uno espera que siempre le vaya bien por el afecto enorme que le tengo al club. Todos saben que me hubiese quedado a vivir acá porque más cómodo que acá dónde vas a estar”.

Y cerró: “Pero también tengo un golpe afectivo que es la familia y tengo dos hijos chiquitos a parte de los grandes que estuve seis años sin verlos, y eso me provocó la posibilidad de irme, pero acá estaba acostumbrado a otra vida”.

Pedro Troglio es técnico de Banfield hasta diciembre de 2026 y buscará seguir ligado a su fútbol para estar cerca de su familia. En Honduras ganó ocho títulos de liga y una Copa Centromericana en 2022.

