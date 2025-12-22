Entre Vladimir Quesada, los futbolistas y la directiva: afición de Saprissa elige al culpable del fracaso en este semestre

La derrota 3-1 del Deportivo Saprissa ante Liga Deportiva Alajuelense en la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2025 profundizó el mal momento del conjunto morado, que cerró el año sin títulos.

Este panorama generó un fuerte descontento en la afición, cuyos reclamos se extendieron a toda la estructura del club, desde la dirigencia y los jugadores hasta el técnico Vladimir Quesada, señalado como uno de los principales responsables de la situación.

¿Quién es el culpable del fracaso en este semestre en Saprissa?

A través de una encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre Deportivo Saprissa, los aficionados dejaron en evidencia a quién consideran el principal responsable del fracaso del equipo durante el semestre.

Encuesta en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre Deportivo Saprissa

La respuesta de la afición fue contundente: en la encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre el Deportivo Saprissa, la mayoría señaló a los futbolistas como los principales responsables del fracaso del semestre.

Muy por detrás quedaron opciones como el técnico Vladimir Quesada, el gerente deportivo Erick Lonnis y la dirigencia encabezada por Juan Carlos Rojas, reflejando un claro consenso entre los aficionados sobre dónde recae la mayor culpa del mal rendimiento.

