En México no lo pueden creer: Adalberto Carrasquilla enfrenta la decisión menos esperada y preocupa a Thomas Christiansen

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla recibió una inesperada noticia este sábado, al confirmarse que arrancará como suplente en el trascendental duelo entre Pumas y Tigres por la Liga MX. La decisión tomó por sorpresa a la afición universitaria y también a seguidores panameños, quienes lo esperaban desde el inicio como pieza clave en el mediocampo.

El popular “Coco” venía perfilándose para ser parte del once titular, como en la mayoría de partidos, dado su peso en la creación de juego y equilibrio en la zona central. Sin embargo, el técnico Efraín Juárez optó por dejarlo en el banquillo, apostando por otras variantes en el arranque del encuentro.

La expectativa ahora está en que Carrasquilla tenga minutos en el segundo tiempo, donde podría ingresar para aportar su dinamismo, recuperación y capacidad de generar opciones ofensivas. Su ingreso podría ser determinante si el partido exige un cambio de ritmo en la parte complementaria.

Preocupación en Panamá y Thomas Christiansen

La decisión no solo genera debate en México, sino también en Panamá, donde el mediocampista es considerado uno de los futbolistas más importantes de la selección. A pocas semanas de la reanudación de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, la noticia ha despertado cierta inquietud entre la afición canalera.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen tendrá compromisos decisivos en octubre frente a El Salvador y Surinam, encuentros en los que Carrasquilla está llamado a ser protagonista. De ahí la preocupación por su continuidad en el ritmo competitivo y su adaptación en un torneo tan exigente como la Liga MX.

Pese a este revés momentáneo, Adalberto Carrasquilla sigue siendo una de las cartas más importantes de Panamá y todo apunta a que su aporte será fundamental tanto en Pumas como en la selección. La afición canalera confía en que el volante llegue en plenitud física y futbolística para liderar al equipo en su camino al Mundial 2026.