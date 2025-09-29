A pocas semanas para que se reanuden las Eliminatorias camino al Mundial 2026, uno de los delanteros que llega en mejor forma es José Fajardo. El panameño convirtió cinco goles en los últimos cuatro partidos con la Universidad Católica de Ecuador.

A pesar de este gran rendimiento con el cuadro ecuatoriano, Fajardo ha sido muy criticado en los últimos duelos de Panamá. Los Canaleros no pudieron vencer a Surinam como visitante y tampoco lo hicieron frente a Guatemala en el Rommel Fernández.

Ya pensando en los próximos juegos contra El Salvador y Surinam, el delantero panameño recibió una mala noticia por parte del sitio Transfermarkt. El ex Independiente de La Chorrera bajó su valor del mercado y se perjudica de cara al futuro.

Publicidad

Publicidad

ver también Thomas Christiansen y Panamá reciben una buena noticia en medio de la lesión de Azarías Londoño

¿Cuánto vale José Fajardo según Transfermarkt?

Según el sitio que se especializa en el precio de los futbolistas, José Fajardo bajó un total de 200 mil euros en su ficha y ahora tiene un valor de 600 mil euros. Esta actualización se llevó a cabo en las últimas horas. Con esta novedad, se le dificulta aún más volver a pasar el millón de euros, algo que había logrado con la Universidad Católica.

El mayor valor de José Fajardo llegó a ser de 1 millón 200 mil euros.

Publicidad

Tras conocerse esta información, Fajardo podría ser vendido en un precio más bajo en el futuro, teniendo en cuenta que su valor de mercado descendió. También le podría perjudicar a la hora de negociar un contrato. Cabe recordar que su vínculo en Ecuador finaliza en diciembre de 2026.

Publicidad

Todavía no es oficial, pero el delantero panameño estaría presente para la doble fecha de octubre. Thomas Christiansen confía en él y lo volverá a tener en cuenta a pesar de las críticas, especialmente después de que se reveló que Azarías Londoño sufrió un desgarro y está en dudas.