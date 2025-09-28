Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

No solo Azarías Londoño: Thomas Christiansen alista el regreso de otra figura para reforzar a Panamá camino al Mundial 2026

Thomas Christiansen sigue moviendo piezas en su esquema en la Selección de Panamá para las Eliminatorias del Mundial 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Thomas Christiansen en la Selección de Panamá
© Selección de PanamáThomas Christiansen en la Selección de Panamá

Thomas Christiansen sorprendería con una decisión inesperada en Panamá, justo antes de enfrentar a El Salvador en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La urgencia de puntos es evidente, pues el equipo necesita sumar para no perder terreno en su objetivo principal.

Actualmente, La Roja se mantiene en la tercera posición del Grupo A, en el que la gran sorpresa ha sido Surinam, que lidera la clasificación. Mientras tanto, La Selecta ocupa el segundo lugar, dejando a Guatemala en el último puesto de la zona.

De cara a la próxima ventana de octubre, Christiansen ya alista variantes dentro de la convocatoria. Aunque la federación todavía no ha hecho un anuncio oficial, distintas versiones señalan que no solamente Azarías Londoño estaría en esta nueva convocatoria.

Publicidad
“Se equivocó”: mientras Panamá se está quedando afuera del Mundial 2026, Azarías Londoño deja expuesto a Thomas Christiansen

ver también

“Se equivocó”: mientras Panamá se está quedando afuera del Mundial 2026, Azarías Londoño deja expuesto a Thomas Christiansen

El regreso de Azarías Londoño a La Roja: los números en su club

Los números de Azarías Londoño con la Universidad Católica en la temporada 2024/25 reflejan su importancia en el equipo: disputó 34 partidos oficiales, de los cuales 25 fueron en la LigaPro Serie A y 9 en la Copa Sudamericana.

Durante ese periodo, el atacante aportó 8 goles y 9 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el ataque del conjunto ecuatoriano y mostrando una regularidad que lo mantiene en el radar de la Selección.

Publicidad
Londoño, el delantero panameño que la rompe en Sudamerica
Azarías Londoño – Universidad Católica

¿Cuál es la otra figura de Panamá que Thomas Christiansen convocaría ante El Salvador por Eliminatorias?

Publicidad

La otra figura en cuestión es Edgardo Fariña, defensor central que milita en el fútbol ruso con el Pari Nizhny Novgorod. El zaguero no pudo estar presente en la pasada fecha FIFA debido a una lesión que lo mantuvo al margen, pero su regreso a los entrenamientos ilusiona tanto a su club como a la Selección.

Edgardo Fariña entrenando con su club

Edgardo Fariña entrenando con su club

Publicidad

Los números de Edgardo Fariña en Rusia

En lo que va de la temporada en Rusia, Edgardo Fariña ha disputado un total de 7 partidos con el Pari Nizhny Novgorod, repartidos entre 4 en la Premier Liga y 3 en la Copa de Rusia. Aunque todavía no ha sumado goles ni asistencias, su presencia constante refleja la confianza que el cuerpo técnico deposita en él como pieza defensiva

Edgardo Fariña se adaptó rápido a la Premier de Rusia
Edgardo Fariña con el Pari Nizhny Novgorod de Rusia
Publicidad

¿Por qué estuvo de baja Edgardo Fariña en la Selección de Panamá?

Hace apenas una semana, el cuerpo médico del Nizhny Novgorod encendió las alarmas al confirmar que Edgardo Fariña estaría fuera de las canchas por un lapso de tres semanas por una lesión muscular.

Sin embargo, tras la última actualización desde su club donde se le vio al defensor participando del entrenamiento, se convirtió en una señal positiva para Thomas Christiansen.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La noticia que hace sufrir a Thomas Christiansen antes de que Panamá enfrente a El Salvador
Panama

La noticia que hace sufrir a Thomas Christiansen antes de que Panamá enfrente a El Salvador

Panamá sufre un duro revés para el partido clave contra Guatemala
Panama

Panamá sufre un duro revés para el partido clave contra Guatemala

Panamá sigue a juvenil que define su futuro: celebra Thomas Christiansen
Panama

Panamá sigue a juvenil que define su futuro: celebra Thomas Christiansen

Crisis en Pumas: la directiva tomaría una decisión que lo cambia todo para Keylor Navas y Carrasquilla
Fútbol Internacional

Crisis en Pumas: la directiva tomaría una decisión que lo cambia todo para Keylor Navas y Carrasquilla

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo