No solo Azarías Londoño: Thomas Christiansen alista el regreso de otra figura para reforzar a Panamá camino al Mundial 2026

Thomas Christiansen sorprendería con una decisión inesperada en Panamá, justo antes de enfrentar a El Salvador en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La urgencia de puntos es evidente, pues el equipo necesita sumar para no perder terreno en su objetivo principal.

Actualmente, La Roja se mantiene en la tercera posición del Grupo A, en el que la gran sorpresa ha sido Surinam, que lidera la clasificación. Mientras tanto, La Selecta ocupa el segundo lugar, dejando a Guatemala en el último puesto de la zona.

De cara a la próxima ventana de octubre, Christiansen ya alista variantes dentro de la convocatoria. Aunque la federación todavía no ha hecho un anuncio oficial, distintas versiones señalan que no solamente Azarías Londoño estaría en esta nueva convocatoria.

El regreso de Azarías Londoño a La Roja: los números en su club

Los números de Azarías Londoño con la Universidad Católica en la temporada 2024/25 reflejan su importancia en el equipo: disputó 34 partidos oficiales, de los cuales 25 fueron en la LigaPro Serie A y 9 en la Copa Sudamericana.

Durante ese periodo, el atacante aportó 8 goles y 9 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el ataque del conjunto ecuatoriano y mostrando una regularidad que lo mantiene en el radar de la Selección.

Azarías Londoño – Universidad Católica

¿Cuál es la otra figura de Panamá que Thomas Christiansen convocaría ante El Salvador por Eliminatorias?

La otra figura en cuestión es Edgardo Fariña, defensor central que milita en el fútbol ruso con el Pari Nizhny Novgorod. El zaguero no pudo estar presente en la pasada fecha FIFA debido a una lesión que lo mantuvo al margen, pero su regreso a los entrenamientos ilusiona tanto a su club como a la Selección.

Edgardo Fariña entrenando con su club

Los números de Edgardo Fariña en Rusia

En lo que va de la temporada en Rusia, Edgardo Fariña ha disputado un total de 7 partidos con el Pari Nizhny Novgorod, repartidos entre 4 en la Premier Liga y 3 en la Copa de Rusia. Aunque todavía no ha sumado goles ni asistencias, su presencia constante refleja la confianza que el cuerpo técnico deposita en él como pieza defensiva

Edgardo Fariña con el Pari Nizhny Novgorod de Rusia

¿Por qué estuvo de baja Edgardo Fariña en la Selección de Panamá?

Hace apenas una semana, el cuerpo médico del Nizhny Novgorod encendió las alarmas al confirmar que Edgardo Fariña estaría fuera de las canchas por un lapso de tres semanas por una lesión muscular.

Sin embargo, tras la última actualización desde su club donde se le vio al defensor participando del entrenamiento, se convirtió en una señal positiva para Thomas Christiansen.