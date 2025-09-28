Thomas Christiansen y Panamá reciben una buena noticia en medio de la lesión de Azarías Londoño

El delantero panameño José Fajardo fue la gran figura de la jornada en la Serie A de Ecuador, tras comandar la victoria de la Universidad Católica por 2-1 sobre Deportivo Cuenca en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con dos goles, uno en cada tiempo, el atacante de 32 años volvió a demostrar su jerarquía y se consolidó como pieza clave en el esquema del cuadro quiteño.

Apodado “La Pantera”, Fajardo apareció en un momento decisivo del encuentro. Sobre el minuto 44, el goleador aprovechó un centro preciso de Eddy Mejía Montero desde la banda izquierda para conectar de cabeza y abrir el marcador, encendiendo la fiesta en las tribunas del Atahualpa.

Ya en la segunda mitad, al minuto 66, el panameño volvió a ser protagonista. Tras una rápida contra de la Católica, cerró la pinza con un toque letal que dejó sin opciones al guardameta rival, firmando así el 2-0 parcial que encaminó el triunfo de los locales.

El Deportivo Cuenca reaccionó en los minutos finales y descontó al 83’ con gol de Alexis Rodríguez, pero el esfuerzo no fue suficiente. La Católica aseguró tres puntos valiosos que le permiten llegar a 49 unidades en la temporada y afianzarse en la cuarta posición de la tabla.

Panamá y Christiansen celebran el doblete de Fajardo

El doblete de Fajardo no solo da tranquilidad a su club, sino también a la Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, quien sigue de cerca el rendimiento de sus delanteros. La preocupación en el campamento canalero se encendió tras la reciente lesión de Azarías Londoño, pero la buena forma de Fajardo representa un respiro en vísperas de los duelos eliminatorios de octubre ante El Salvador y Surinam.

Con este rendimiento, José Fajardo reafirma que atraviesa un gran momento en su carrera. Su capacidad de aparecer en los instantes claves lo mantiene como un referente ofensivo tanto en Ecuador como en la selección panameña, donde será determinante para las aspiraciones mundialistas del conjunto canalero.