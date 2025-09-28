Creció en Estados Unidos, Real Madrid lo tiene en la mira y ya hizo historia con Panamá en el Mundial Sub-20: “Ha demostrado ser una bestia”

El sábado 27 de septiembre, la Selección de Panamá dio su primer paso en la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile, enfrentando a Paraguay en un encuentro que prometía emociones y no decepcionó.

Aunque el resultado final fue una derrota por 3-2 para los dirigidos por Jorge Dely Valdés, la historia del partido la escribió temprano Martín Krug, zaguero de 1,92 metros y 19 años que milita en el Levante UD del fútbol español. Antes de los cinco minutos de juego, Panamá se adelantó 1-0 gracias a un gol del juvenil.

¿Quién es Martín Krug?

Krug nació el 9 de julio de 2006 en Chicago, Estados Unidos, ciudad donde se crió, aunque conserva sus raíces panameñas por parte de su madre, mientras que su padre es de nacionalidad germana-estadounidense.

La carrera futbolística del portentoso defensor comenzó a los 5 años en la Academia IProSkills, y en 2022 dio el salto a Europa para unirse a las divisiones formativas del Levante UD, con la ambición de convertirse en profesional.

En 2024 fue llamado a la Selección Sub-20 de Panamá, participando en el Campeonato de la CONCACAF Sub-20. Ese mismo año hizo su debut con la Selección Absoluta, entrando como suplente en un amistoso ante Paraguay (0-1).

Gracias a su crecimiento en el Levante, donde forma parte de los juveniles inscritos para debutar en el primer equipo en esta temporada de LaLiga, Krug ha captado la atención del Real Madrid, según diversos medios. “Martín ha demostrado ser una ‘bestia parda’, y equipos como el Real Madrid lo tienen ya en el radar“, destacó Valencia Plaza, subrayando el potencial del defensor panameño.

El sueño de Norteamérica 2026

Junto a su hermano gemelo Frederick, quien también milita en el Levante pero se desempeña como centrodelantero, Krug tiene oportunidades de ser considerado por el entrenador de la Selección Mayor de Panamá, Thomas Christiansen, en caso de que el equipo logre la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

Por el momento, Martín solo ha disputado 9 minutos en el amistoso ante Paraguay, mientras que su hermano ha tenido participación únicamente en la Selección Sub-17.