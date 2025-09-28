“Desgarro”: Thomas Christiansen recibe una mala noticia que pone a Panamá en vilo en medio de las Eliminatorias

La Selección de Panamá recibió una noticia que genera preocupación en la antesala de la próxima Fecha FIFA de octubre. Desde Ecuador se confirmó que el delantero Azarías Londoño, jugador de la Universidad Católica, sufrió una lesión muscular que lo pone en duda para los compromisos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

ver también Michael Amir Murillo tiene el reconocimiento en Europa que tanto esperaban Panamá y Thomas Christiansen

El atacante panameño, que viene mostrando un gran nivel con su club en la liga ecuatoriana, era uno de los nombres más esperados por la afición canalera para ser parte de la convocatoria de Thomas Christiansen. Londoño no estuvo presente en septiembre, lo que sumado a los malos resultados del combinado nacional, generó un fuerte clamor para que el estratega lo incluyera en la lista de octubre.

Según reportes de la prensa ecuatoriana, el futbolista sufrió un desgarro en el femoral derecho, el cual en principio no sería de gravedad. Sin embargo, estará sometido a constantes evaluaciones médicas para determinar con exactitud el tiempo de recuperación y si podrá estar disponible para vestir la camiseta roja en los duelos clave de clasificación.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, el seleccionador Christiansen se mantiene en comunicación directa con la Universidad Católica, a la espera de los informes oficiales sobre la evolución de Londoño. En caso de no poder contar con él, el técnico tendrá que explorar alternativas ofensivas para reforzar un ataque que ha mostrado carencias en los últimos encuentros.

Publicidad

El calendario no da tregua: Panamá enfrentará a El Salvador y Surinam en la ventana de octubre, dos choques en los que está obligado a sumar de a tres si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. Un nuevo tropiezo podría complicar aún más el panorama de los canaleros.

Publicidad

ver también Es oficial: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba en Panamá justo antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

De esta manera, la figura de Azarías Londoño se convierte en una de las principales incógnitas de la convocatoria panameña. Su estado físico será determinante para las aspiraciones del equipo, que necesita recuperar confianza y efectividad en ofensiva para encaminar su camino hacia la Copa del Mundo.