En plena Navidad, Cecilio Waterman confirma su nuevo equipo para 2026 y sorprende a Panamá: “La espera valió la pena”

Cecilio Waterman sorprendió a todos en Panamá al confirmar cuál será su nuevo equipo. Para la temporada 2026, un cambio abrupto se dará en su carrera. Este efectivo atacante tomó el toro por las astas y cortó con la espera de estos meses.

Después de campeonar con Coquimbo Unido, Waterman emitió un mensaje para despedirse de los aficionados aurinegros. Sus redes sociales fueron una muestra clara del amor recíproco que mantenía con la fanaticada. Pidieron que se quede.

El atacante jugó un total de 32 partidos para Coquimbo, entre la Liga Primera y la Copa de Chile. Convirtió 13 goles y dio una asistencia. El equipo ganó el torneo de la máxima categoría, con unos 75 puntos en 30 fechas y sus 17 de diferencia.

ver también El futuro de Cecilio Waterman vuelve a dar un cambio radical al arreglar con un equipo inesperado

Cecilio Waterman fue oficialmente presentado en la Universidad de Concepción

La Universidad de Concepción presentó al canalero como nuevo regalo navideño de cara al 2026. El equipo lo presentó oficialmente a través de sus redes sociales, con lo que generó un enorme revuelo entre los seguidores de esta institución.

“La espera valió la pena… Bienvenido a casa, Cecilio. Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman ¡Bienvenido al único campeón de Concepción!”, confirmó el posteo con la figura del gran artillero.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Waterman regresa a Concepción después de cinco años fuera. Su último juego fue el 17 de febrero del 2021. Con dicha camiseta, convirtió un total de 17 goles en 32 partidos oficiales. Fue tan querido como por los aficionados de Coquimbo.