Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

“Riesgo significativo”: Michael Amir Murillo enfrenta la noticia que hace estallar la polémica en el clásico Olympique de Marsella vs. PSG

El panameño Michael Amir Murillo recibe la noticia que nadie imaginaba justo antes del clásico entre Olympique de Marsella y PSG.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Michael Murillo recibe una noticia inesperada.
© OM.Michael Murillo recibe una noticia inesperada.

En Francia, todo estaba preparado para que este domingo 21 de septiembre se disputara una nueva edición del clásico más atractivo de la Ligue 1: Paris Saint-Germain (PSG) frente al Olympique de Marsella.

El equipo en el que milita el panameño Michael Amir Murillo recibía a los parisinos, actuales líderes del campeonato, en un Stade Vélodrome listo para albergar a más de 70.000 aficionados.

Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

ver también

Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

Clásico suspendido: este es el motivo

Sin embargo, a pocas horas del inicio, las autoridades confirmaron la suspensión del encuentro correspondiente a la fecha 5 del torneo. La prefectura de Bouches-du-Rhône emitió una alerta naranja por condiciones meteorológicas extremas en todo el sur de Francia, lo que obligó a aplazar el esperado choque.

Publicidad

El partido se aplaza debido a la posibilidad de fuertes lluvias con un riesgo significativo de escorrentía urbana. La reprogramación se realizará muy rápidamente, he informado a los clubes“, explicó a la AFP el prefecto Georges-François Leclerc.

Tweet placeholder
Publicidad

El comunicado oficial advirtió que “la humedad total podría alcanzar de 70 a 90 mm en algunos lugares y 120 mm localmente en pocas horas”. Según la prefectura, las lluvias intensas se esperaban justo en la franja horaria en la que debía disputarse el clásico, poniendo en riesgo tanto la integridad de los jugadores como la seguridad de los aficionados.

Polémica por la nueva fecha

El choque entre Olympique de Marsella y PSG fue reprogramado para el lunes 22 de septiembre, a las 13:00 horas (hora de Panamá), en el mismo Stade Vélodrome. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de polémica: el nuevo horario coincide con la ceremonia del Balón de Oro, en la que nueve jugadores del PSG, además de su técnico Luis Enrique, están nominados.

Publicidad
Confirmado por la FIFA: El Salvador ya recibió la noticia que celebra Panamá para el partido en el Cuscatlán

ver también

Confirmado por la FIFA: El Salvador ya recibió la noticia que celebra Panamá para el partido en el Cuscatlán

Por el momento, la Ligue 1 mantiene la reprogramación para el lunes, aunque no se descarta un nuevo ajuste. Lo cierto es que Michael Amir Murillo y sus compañeros deberán esperar al menos un día más para intentar frenar al poderoso PSG en un clásico que promete.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alberth Elis: de goleador en Olimpia, a sufrir una dura realidad en Marítimo
Honduras

Alberth Elis: de goleador en Olimpia, a sufrir una dura realidad en Marítimo

“Le dio el oro al bandido”: Julián Martínez recibe feroz sentencia tras su último partido en Portugal
Honduras

“Le dio el oro al bandido”: Julián Martínez recibe feroz sentencia tras su último partido en Portugal

Sin minutos en Portugal: Kevin Chamorro lanza un mensaje contundente
Costa Rica

Sin minutos en Portugal: Kevin Chamorro lanza un mensaje contundente

Mientras Dembélé se perdería la ceremonia, Lamine Yamal deja a todos atónitos con su última decisión
Fútbol Internacional

Mientras Dembélé se perdería la ceremonia, Lamine Yamal deja a todos atónitos con su última decisión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo