“Riesgo significativo”: Michael Amir Murillo enfrenta la noticia que hace estallar la polémica en el clásico Olympique de Marsella vs. PSG

En Francia, todo estaba preparado para que este domingo 21 de septiembre se disputara una nueva edición del clásico más atractivo de la Ligue 1: Paris Saint-Germain (PSG) frente al Olympique de Marsella.

El equipo en el que milita el panameño Michael Amir Murillo recibía a los parisinos, actuales líderes del campeonato, en un Stade Vélodrome listo para albergar a más de 70.000 aficionados.

ver también Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

Clásico suspendido: este es el motivo

Sin embargo, a pocas horas del inicio, las autoridades confirmaron la suspensión del encuentro correspondiente a la fecha 5 del torneo. La prefectura de Bouches-du-Rhône emitió una alerta naranja por condiciones meteorológicas extremas en todo el sur de Francia, lo que obligó a aplazar el esperado choque.

Publicidad

Publicidad

“El partido se aplaza debido a la posibilidad de fuertes lluvias con un riesgo significativo de escorrentía urbana. La reprogramación se realizará muy rápidamente, he informado a los clubes“, explicó a la AFP el prefecto Georges-François Leclerc.

Tweet placeholder

Publicidad

El comunicado oficial advirtió que “la humedad total podría alcanzar de 70 a 90 mm en algunos lugares y 120 mm localmente en pocas horas”. Según la prefectura, las lluvias intensas se esperaban justo en la franja horaria en la que debía disputarse el clásico, poniendo en riesgo tanto la integridad de los jugadores como la seguridad de los aficionados.

Publicidad

Polémica por la nueva fecha

El choque entre Olympique de Marsella y PSG fue reprogramado para el lunes 22 de septiembre, a las 13:00 horas (hora de Panamá), en el mismo Stade Vélodrome. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de polémica: el nuevo horario coincide con la ceremonia del Balón de Oro, en la que nueve jugadores del PSG, además de su técnico Luis Enrique, están nominados.

Publicidad

ver también Confirmado por la FIFA: El Salvador ya recibió la noticia que celebra Panamá para el partido en el Cuscatlán

Por el momento, la Ligue 1 mantiene la reprogramación para el lunes, aunque no se descarta un nuevo ajuste. Lo cierto es que Michael Amir Murillo y sus compañeros deberán esperar al menos un día más para intentar frenar al poderoso PSG en un clásico que promete.