¿Ricardo Lavolpe dirigirá en Guatemala? El presidente de Xelajú aclara las opciones que hay para que suceda

La búsqueda del nuevo entrenador de Xelajú MC ya está en marcha y avanza a paso firme. Así lo confirmó José Carlos López, presidente del club quetzalteco, quien en conversación con Fútbol Centroamérica brindó detalles sobre el proceso para elegir al sucesor de Amarini Villatoro, quien recientemente presentó su renuncia tras aceptar una oferta del Cartaginés de Costa Rica.

López reveló que la dirigencia de los súper chivos ha recibido cerca de 60 carpetas de entrenadores, las cuales están siendo analizadas con detenimiento. Dentro de ese amplio abanico de opciones, el dirigente no descartó que figure el nombre del argentino Ricardo La Volpe, aunque reconoció que se trata de una posibilidad remota, principalmente por la inversión económica que implicaría y por su desconocimiento del fútbol guatemalteco.

El presidente fue claro al señalar que, aunque perfiles de peso internacional como el de La Volpe llaman la atención, también representan iniciar un proyecto desde cero justo al arranque de la temporada. Aun así, López subrayó que todas las carpetas serán evaluadas, sin excepciones, como parte de un proceso serio y responsable para elegir al nuevo timonel.

Las favoritos para dirigir a Xelajú

Dentro de las opciones más cercanas al entorno local, Xelajú MC ya ha sostenido conversaciones con técnicos como Sebastián Bini y Roberto Hernández Ayala, dos entrenadores que conocen el medio y el entorno del balompié nacional. Además, la dirigencia tiene programadas más entrevistas presenciales, una estrategia que consideran clave para tomar la mejor decisión.

Según explicó López, estas reuniones cara a cara permitirán conocer no solo la propuesta futbolística de cada candidato, sino también su liderazgo, su capacidad de manejo de grupo y su visión a corto y mediano plazo. La intención es evitar errores y apostar por un perfil que se adapte rápidamente a las exigencias deportivas e institucionales del club.

Finalmente, el presidente dejó claro que la prioridad es contratar a un técnico que ya sepa lo que es ser campeón, que tenga conocimiento del fútbol guatemalteco y que pueda competir al más alto nivel, algo que se espera concretar a más tardar el martes de la próxima semana.

