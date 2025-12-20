¿Cómo se define la final entre Diriangén y Managua en caso de otro empate?

La gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua culmina este sábado con un duelo que lo tiene todo: Cacique Diriangén vs. Managua FC , los dos mejores equipos del semestre según la tabla. El partido de vuelta en el Estadio Cacique será testigo de quién será el monarca del campeonato.

La serie llega abierta para este segundo compromiso, luego que el fin de semana pasado empataran sin goles en la ida en el estadio nacional de Managua, por lo que hoy debe existir un ganador para que alguien levante la Copa.

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

Si Diriangén y Managua vuelven a empatar al cabo del tiempo reglamentario, el partido entra en fase de definición:

Prórroga de 30 minutos Se disputan dos tiempos de 15’ cada uno.

cada uno. No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se juegan los 30 minutos completos, independientemente de quién anote primero. Tanda de penales si persiste la igualdad Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el campeón se define por penales .

. Cada equipo ejecuta una serie de cinco lanzamientos.

Si al cabo de esos cinco remates continúan igualados, se pasa a muerte súbita : un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.

: un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle. El equipo que gane la tanda de penales, si se llega a esta instancia, será proclamado campeón del Apertura 2025 del futbol de Nicaragua

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Diriangén vs. Managua por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 21 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (hora de Nicaragua)

Estadio: Estadio Cacique

Torneo: Final de vuelta – Liga Primera de Nicaragua, Torneo Apertura 2025

