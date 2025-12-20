Diriangén vs. Managua: ¿A qué hora y cómo ver hoy la final de vuelta del Torneo Apertura 2025? Liga Primera de Nicaragua

La gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua culmina este sábado con un duelo que lo tiene todo: Cacique Diriangén vs. Managua FC , los dos mejores equipos del semestre según la tabla. El partido de vuelta en el Estadio Cacique será testigo de quién será el monarca del campeonato.

La serie llega abierta para este segundo compromiso, luego que el fin de semana pasado empataran sin goles en la ida en el estadio nacional de Managua, por lo que hoy debe existir un ganador para que alguien levante la Copa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Diriangén vs. Managua por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 21 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (hora de Nicaragua)

Estadio: Estadio Cacique

Torneo: Final de vuelta – Liga Primera de Nicaragua, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Diriangén vs. Managua? Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

El partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 entre Managua y Diriangén se podrá ver EN VIVO a través de Campeones TV – Canal 37..

¿Cómo llega Diriangén a la final del Apertura 2025?

Diriangén llega a otra final reafirmando su etiqueta de gigante del fútbol nicaragüense. Fue el mejor equipo de la fase regular y en semifinales prácticamente no dio opción a Sébaco: ganó 1-0 como visitante y luego goleó 5-0 en casa, para un demoledor 6-0 global que lo puso en la definición con mucha autoridad.

Su desempeño en la fase regular del Apertura 2025 lo respalda:

Posición: 1º

1º Puntos: 36

36 Partidos jugados: 18

18 Récord: 10 victorias, 6 empates y 2 derrotas

10 victorias, 6 empates y 2 derrotas Goles: 48 a favor, 15 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +33)

Con la ofensiva más productiva y una defensa muy difícil de quebrar, el equipo dirigido por José Giacone llega a la final con la confianza por las nubes. Sabe que el título se definirá en el partido de vuelta en Diriamba y espera aprovechar que estará en casa.

¿Cómo llega Managua a la final del Apertura 2025?

Managua FC se presenta en la final tras una serie de infarto ante Real Estelí. Ganó 2-0 en la ida como visitante, perdió 0-2 en el Estadio Nacional y terminó sellando su clasificación en los penales con un 5-4 que desató la celebración capitalina.

Su campaña en la fase regular del Torneo Apertura 2025 fue muy sólida: terminó igualado en puntos con Diriangén y solo quedó por debajo del Cacique por diferencia de gol.

Posición: 2º

2º Puntos: 36

36 Partidos jugados: 18

18 Récord: 11 victorias, 3 empates y 4 derrotas

11 victorias, 3 empates y 4 derrotas Goles: 33 a favor, 14 en contra

Con una defensa bastante segura y un ataque eficiente, el equipo de Emilio Aburto sabe que no aprovechó que la ida fue en su estadio y ahora tendrá que ganar en la casa del Cacique para defender su trono.

