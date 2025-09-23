Ricardo Phillips necesitó sólo tres palabras para decirle a Thomas Christiansen lo que pocos en Panamá se animan sobre el Mundial 2026

Panamá pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, pero la situación se tornó sumamente complicada. Los resultados no fueron los esperados durante la primera ventana de juegos, por lo que el boleto a la máxima cita se alejó mucho.

Thomas Christiansen trabaja en esta tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. La presión aumentó. Sus dirigidos eran los favoritos del Grupo A, aunque ahora están terceros, debajo de Surinam y El Salvador, pero sobre Guatemala.

Dos empates, dos puntos, y el sabor amargo de no haber podido hacerse fuertes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez dieron un cierre terrible al septiembre canalero. Murmullos y críticas aparecieron, como la palabra de Ricardo Phillips.

Panamá en crisis: Ricardo Phillips tira contra Thomas Christiansen por falta de actitud

Ricardo Phillips es uno de los futbolistas que marcó la historia de la Selección de Panamá. Caracterizado por su entrega, el Patón vistió la camiseta roja durante 15 años, en los que disputó 75 encuentros oficiales y anotó un total de 10 goles. El presente de La Canalera no lo abruma, pero sabe qué es lo que hay que cambiar.

“Yo pienso que el proceso eliminatorio es amargo, dulce, vale todo. Los muchachos no entran a perder. Simplemente, ellos pudieron, pero las cosas no salieron. Esto recién empieza, todavía faltan juegos con rivales directos y estamos encaminados para llegar al Mundial. No va a ser fácil. Hay que sufrir para poder gozar”, señaló.

“Primero se tiene que pensar en el partido siguiente, que es El Salvador. Pienso que Christiansen tiene que echarle más carbón al carro, porque ellos estaban jugando en casa y los veía en su zona de confort. Yo me hubiera alterado, terminaría todos esos partidos afónico. Era vida o muerte, y hay que ganar en casa”, fundamentó.

Patón Phillips contra Thomas Christiansen: “La Sele tiene que tener actitud y corazón”

Durante su entrevista con Tigo Sports, el Patón criticó muchos aspectos que no le son favorables de la Selección Nacional. Aclaró que los errores en el juego se pueden perdonar, pero que la falta de actitud es cuestionable. Necesita ver a los futbolistas metidos, y al cuerpo técnico darles una importante cuota de fervor.

“Tenemos que tener actitud. Guatemala metió, porque sabían a lo que ellos venían. El equipo juega como el técnico es. Hay que despertar. Cuando uno está jugando, mira las gradas y al cuerpo técnico. Si todos están tranquilos ahí… Si solo van a hablar, el equipo se muere. Hay que mantener al equipo motivado”, comentó.

“Me están viendo cuatro millones de habitantes. El corazón me tiene que dar un golpe tras otro. Ellos tienen que verme morir en el juego. Lo demás no me va a decir nada, ni le va a decir nada al jugador. Ahí está la verdadera data, que es el corazón del fanático. El fanático quiere verte con buena actitud en el campo”, sentenció.

