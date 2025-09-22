Tras no ser convocado por Panamá al Mundial Sub-20, Kadir Barría recibe la noticia más importante de su carrera

Con el correr de los días, la polémica fue perdiendo fuerza. Pero este jueves, a partir del anuncio de los veintiún juveniles convocados para disputar el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección de Panamá, se reavivaron los reproches de parte de la afición a Jorge Dely Valdés por la exclusión de Kadir Barría.

Desde que se unió oficialmente a las filas de Botafogo de Brasil, a finales de julio, el atacante de 18 años ha demostrado partido a partido sus condiciones a punta de goles: con el que anotó de cabeza el sábado, en el empate 4-4 de la escuadra U-20 con Madureira, llegó a cuatro dianas en siete partidos.

No cabe duda de que el ex Atlético Nacional llenó el ojo de su entrenador, Rodrigo Bellão. Y también hizo lo propio puertas adentro del club, al punto de recibir este lunes una gran noticia. Quizá la más importante de su novel carrera.

Kadir Barría empieza a quemar etapas en Botafogo

Lo que era un secreto a voces, terminó por confirmarlo el periodista Raúl Ochoa a través de X (anteriormente Twitter): “Convocaron a Kadir Barría al primer equipo de Botafogo para jugar Brasileirão. Éxitos al chico”, escribió.

Esto no quiere decir que vaya a debutar en la máxima categoría este miércoles 24 de septiembre contra Gremio, por la decimosexta jornada. Pero sí que entró en el radar del cuerpo técnico del italiano Davide Ancelotti, quien está en la cuerda floja: la torcida ya pidió su salida en el empate 3-3 con Mirassol, pero tomó un respiro gracias al reciente triunfo 1-0 sobre Atlético Mineiro.

Luis Tejada, el faro de Kadir Barría

Uno de los datos más curiosos sobre Barría es su vínculo con Luis “Matador” Tejada, de quien era ahijado. Y en su arribo a Botafogo, el ariete aseveró sentir la bendición de la leyenda del fútbol panameño: “La verdad, sí. El primer día que he llegado aquí a Brasil la he sentido: en las pruebas, los entrenos, los momentos difíciles”.

“Siento que él siempre ha estado conmigo, la verdad. Muchas veces sueño con él, diciéndome que no me rinda. Son cosas que me marcan demasiado y hacen que no me rinda. Muchas personas acá lo conocen acá, era muy conocido. Ven que yo tengo fotos con él y me preguntan por Tejada, por (José Luis) Garcés”, dijo en Sertv Deportes.