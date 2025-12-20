Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez le hace un pedido especial a la afición de Alajuelense tras obtener la 31

Luego de la consagración de Alajuelense, Machillo Ramírez habló y les hizo una petición a todos los manudos que festejan la 31.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez explotó de felicidad.
© LDAMachillo Ramírez explotó de felicidad.

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a tocar la gloria y puso fin a una larga espera al conquistar el título nacional número 31, tras imponerse con autoridad en la final ante Saprissa por 3-1 y desatar una celebración que se extendió por todo el país manudo.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez logró el objetivo máximo de la temporada y devolvió a la institución a lo más alto del fútbol costarricense, en una final cargada de tensión, historia y rivalidad. La consagración no solo significó un campeonato más, sino el cierre de un ciclo de esfuerzo, críticas y presión constante para jugadores, cuerpo técnico y afición.

Una vez terminado el partido y en medio de los festejos, Machillo tomó la palabra y dejó un mensaje directo para la hinchada rojinegra, apelando al sentimiento y a todo lo que representó este logro para el club.

¿Qué le dijo Machillo Ramírez a los manudos?

“A los manudos que lo disfruten, nos ha costado mucho, que lo celebren más días”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado por lo conseguido.

Tweet placeholder

El técnico más ganador en la historia de la Liga destacó implícitamente el sacrificio realizado durante el proceso y la importancia de que la afición se permita vivir el campeonato con intensidad, luego de años sin poder levantar el trofeo.

Publicidad
No se vio en TV: la reacción de Vladimir Quesada por la derrota de Saprissa enfurece a Alajuelense tras la 31

ver también

No se vio en TV: la reacción de Vladimir Quesada por la derrota de Saprissa enfurece a Alajuelense tras la 31

La Liga 31 no solo devuelve a Alajuelense al trono del fútbol nacional, sino que refuerza el vínculo entre el equipo y su gente, esa que acompañó incluso en los momentos más duros y que ahora tiene permiso del propio Machillo para celebrar sin límites.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La reacción de Quesada que enfurece a los manudos
Costa Rica

La reacción de Quesada que enfurece a los manudos

Washington Ortega rompió el silencio tras ser campeón
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega rompió el silencio tras ser campeón

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar
Costa Rica

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar

Erick Lonnis indigna a Saprissa con su mensaje tras la final: "Vamos a seguir..."
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis indigna a Saprissa con su mensaje tras la final: "Vamos a seguir..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo