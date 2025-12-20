Machillo Ramírez le hace un pedido especial a la afición de Alajuelense tras obtener la 31

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a tocar la gloria y puso fin a una larga espera al conquistar el título nacional número 31, tras imponerse con autoridad en la final ante Saprissa por 3-1 y desatar una celebración que se extendió por todo el país manudo.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez logró el objetivo máximo de la temporada y devolvió a la institución a lo más alto del fútbol costarricense, en una final cargada de tensión, historia y rivalidad. La consagración no solo significó un campeonato más, sino el cierre de un ciclo de esfuerzo, críticas y presión constante para jugadores, cuerpo técnico y afición.

Una vez terminado el partido y en medio de los festejos, Machillo tomó la palabra y dejó un mensaje directo para la hinchada rojinegra, apelando al sentimiento y a todo lo que representó este logro para el club.

¿Qué le dijo Machillo Ramírez a los manudos?

“A los manudos que lo disfruten, nos ha costado mucho, que lo celebren más días”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado por lo conseguido.

El técnico más ganador en la historia de la Liga destacó implícitamente el sacrificio realizado durante el proceso y la importancia de que la afición se permita vivir el campeonato con intensidad, luego de años sin poder levantar el trofeo.

La Liga 31 no solo devuelve a Alajuelense al trono del fútbol nacional, sino que refuerza el vínculo entre el equipo y su gente, esa que acompañó incluso en los momentos más duros y que ahora tiene permiso del propio Machillo para celebrar sin límites.