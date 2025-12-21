Es tendencia:
“Sin relajarnos”: Desde lo más alto llega una contundente advertencia a los jugadores de Comunicaciones para el Clausura 2026

Los albos afrontarán un torneo en el que ya no tienen permitido tropezar.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sin margen de error en los cremas
© Prensa LibreSin margen de error en los cremas

Comunicaciones FC cerró de forma amarga el Torneo Apertura 2025, al finalizar en la última posición de la tabla con apenas 20 puntos, un resultado que lo obliga a encarar el próximo certamen desde los puestos de descenso. Un escenario poco habitual para uno de los clubes más laureados del país, pero que ya comenzó a marcar el rumbo de las decisiones internas.

Pese al complicado panorama deportivo, desde la Junta Directiva han querido transmitir calma. La dirigencia asegura que no existe preocupación, aunque sí un claro reconocimiento de que la situación debe asumirse con seriedad y compromiso, entendiendo que cualquier error podría tener consecuencias mayores.

Así lo dejó claro el presidente Cristian Cáceres, quien fue directo al analizar el momento del club. “No existe preocupación, hay que encararlo con mucha responsabilidad, pero esto nos ayudará para encarar bien el campeonato sin relajarnos”, expresó, dejando entrever que el contexto puede servir como un llamado de atención para todo el entorno crema.

Mientras tanto, el plantel ya comenzó a moverse de cara al futuro inmediato. Los Cremas iniciaron los trabajos de reacondicionamiento físico el jueves 18 de diciembre, dando el primer paso en la planificación del próximo torneo, en el que el margen de error será mínimo desde la primera jornada.

Se vendrán cambios en Comunicaciones

Cáceres también adelantó que en los próximos días habrá novedades importantes respecto a la conformación del equipo. Los movimientos de altas y bajas están en análisis, con la intención de reforzar las zonas que mostraron mayores falencias durante el Apertura.

Incluso, no se descartan cambios en el cuerpo técnico, una posibilidad que se mantiene abierta mientras la dirigencia evalúa el mejor camino para recuperar protagonismo. En Comunicaciones saben que el desafío es grande, pero confían en que, con decisiones firmes y trabajo constante, el club podrá salir fortalecido de uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

