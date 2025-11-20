“Noticia falsa”: La Fepafut sale al paso con respuesta contundente tras noticia que estremeció a Panamá tras clasificar al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales durante las últimas horas y emitió un comunicado oficial para desmentir cualquier información relacionada con una supuesta venta de marcas o ruptura contractual con su patrocinador deportivo. La entidad rectora del futbol panameño dejó claro que su relación con Reebok se mantiene firme y sin modificaciones.

ver también ¿A qué bombo del sorteo irá la Selección de Panamá luego de su clasificación al Mundial 2026?

En el comunicado, la FPF destacó que la alianza con la marca deportiva ha sido fundamental en los recientes logros del futbol canalero. “La Federación Panameña de Fútbol reafirma su alianza comercial con Reebok, patrocinador oficial de la FPF y de la Selección Nacional, marca con la cual hemos alcanzado la primera clasificación a un Mundial femenino y la reciente clasificación al Mundial masculino, entre otros tantos logros”, señala el texto publicado en sus plataformas digitales.

La institución también fue categórica al rechazar cualquier versión no oficial sobre cambios en la relación comercial. “La FPF desmiente cualquier noticia falsa en donde se mencione que la Federación tenga información sobre alguna venta de marcas”, remarca el mensaje, haciendo un llamado a la afición y a los medios a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Asimismo, la Federación confirmó que el contrato con Reebok continúa vigente y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2026, tal como fue acordado desde el inicio de la relación comercial. Con ello, la marca seguirá acompañando a Panamá en uno de los momentos más importantes de su historia deportiva: su participación en la Copa del Mundo 2026.

Este anuncio trae estabilidad al entorno de la Selección Nacional, que se prepara para afrontar su segunda cita mundialista con una identidad de marca consolidada. La camiseta de Reebok, que ha acompañado los recientes éxitos del futbol panameño, seguirá siendo el símbolo que lleven los jugadores al máximo escenario del balompié internacional.

ver también ¿A qué bombo del sorteo irá la Selección de Panamá luego de su clasificación al Mundial 2026?

Finalmente, se espera que en las próximas semanas la FPF y Reebok presenten la nueva indumentaria oficial que Panamá utilizará en el Mundial 2026, una presentación que genera enorme expectativa entre los aficionados canaleros.

Publicidad