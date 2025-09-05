Luis Fernando Tena escucha la peor noticia sobre una de sus figuras antes de jugar con Panamá: “Imposible que pueda estar”

Luis Fernando Tena se retiró fastidioso del Estadio Cementos Progreso. Necesita que esos errores no se repitan, además de poner la concentración de los suyos en el enfrentamiento venidero. Aún le quedan cinco encuentros para sumar puntos.

Guatemala sufrió una dura derrota ante El Salvador, con la que empezó la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Fue por la mínima y en condición de local, ante toda su gente. Ahora piensan en cambiar la página y recuperar puntos.

De vuelta al hotel, Tena se enteró la noticia que menos necesitaba. Para enfrentar a Panamá, padecerá una baja sensible en su plantilla. Tendrá que trabajar en cada movimiento para poder saldar dicha ausencia, sin padecerla en el próximo cruce.

Luis Fernando Tena pierde figura para jugar con Panamá por Eliminatorias al Mundial

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Stheven Robles no terminó bien el partido entre Guatemala y El Salvador. Parece que unas simples molestias se transformaron en dolores que le impedirían jugar.

“Hoy le harán estudios profundos al Pelón Robles, pero la zona del tobillo la tiene fuertemente inflamada. Me parece que es imposible que pueda estar en el juego contra Panamá del lunes”, sentenció el reportero mediante sus redes sociales.

Robles debió retirarse del campo de juego cuando corrían solamente 26 minutos de disputa. Oscar Castellanos fue el mediocampista que ingresó en su lugar para cubrir el puesto hasta que finalizó el partido. Podría ser su futuro reemplazante.

