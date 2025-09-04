Thomas Christiansen no dudo al encontrar un culpable del empate de Panamá ante Surinam: “Siempre lo mismo”

La Selección de Panamá se vio sorprendida luego de empatar sin goles en su visita a Surinam, en la actividad de la primera jornada de la última fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, resultado que sin duda no estaba en los pronósticos y dio de que hablar.

ver también “Íbamos a sufrir”: Andrés Andrade dice lo que nadie en Panamá se anima sobre el presente de la Selección

Christiansen tuvo un pequeño cruce con los periodistas, que en varias ocasiones le consultaron sobre la falta de contundencia en el partido, algo que no gustó al estratega. Además, llenó de elogios al portero contrincante porque también tuvo intervenciones importantes para evitar la caída de su marco.

La molestia de Thomas Christiansen

“Hay que cambiar un poco las preguntas, siempre son lo mismo, contundencia, goles, es cierto, estos partidos son de meterlas, en la Copa Oro fuimos el equipo con más goles, pero hay que felicitar al portero ellos, hizo paradas increíbles y me preocuparía no generar llegadas”, comenzó diciendo el entrenador.

Publicidad

Publicidad

“Cambiemos un poco el discurso, todas las preguntas son de lo mismo, entrenamos todos los días para ser mejores de cara a gol, a veces se meten, otras no, el rival también juega, no quiero decir que la excusa fue el campo o la lluvia del primer tiempo, pero ellos tampoco anotaron, los dos tuvimos ese problema”, agregó.

Sobre Édgar Yoel Bárcenas: “Sabemos lo que nos da Yoel, siempre ese espíritu ganador, ayuda a contagiar al equipo, los cambios ayudaron al equipo con frescura, íbamos por la victoria”.

Publicidad

ver también La FIFA sentencia el camino de Panamá rumbo al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

Acerca del cambio de Cristian Martínez dijo que lo dejó más claro la tarjeta de “Fulo“, y que Adalberto Carrasquilla más adelante se siente a gusto, generando peligro. “Hizo un gran partido que muchos de sus compañeros. Cuando juegas con cuatro estás más expuesto que con cinco y más cuando juegas con jugadores de velocidad”, dijo sobre la línea de cuatro defensores.