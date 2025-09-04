“No la tendrán fácil”: Thomas Christiansen lanza contundente advertencia a Guatemala y El Salvador

La Selección de Panamá se vio sorprendida luego de empatar sin goles en su visita a Surinam, en la actividad de la primera jornada de la última fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, resultado que sin duda no estaba en los pronósticos y dio de que hablar.

Aunque para Christiansen lo que vio de los caribeños no fue una sorpresa, porque según su planificación era lo que se esperaba y así fue lo que hicieron dentro del campo, algo que se vio reflejado en el terreno de juego con el empate.

“Lo que se vio hoy era lo que había previsto en el análisis, lo que había explicado sobre Surinam, bueno, era un partido loco, con llegadas para los dos lados, pudimos haber ganado, pero hay que reconocer que las llegadas de ellos también pudimos perder, pero el equipo estuvo bien sobre todo en el segundo tiempo”, analizó.

La advertencia de Thomas Christiansen a Guatemala y El Salvador

Por otra parte, Christiansen también se tomó un tiempo para enviarle un mensaje a la azul y blanco, así como a los salvadoreños, dejando claro que en lo que a él respecta vio que Surinam no será un equipo fácil, por lo que sabe que las visitas de los centroamericanos al Caribe no será accesible.

“Ahora en este momento quería los tres puntos, pero cuando no se puede ganar te tens que confirmar con el punto, creo que es bueno por las opciones de ambos equipos. Surinam es un buen equipo, Guatemala y El Salvador no la tendrán fácil acá, por lo que creo que es un buen resultado“, aseguró el técnico.

Panamá ahora tendrá que regresar a su país y enfocarse en su partido del lunes contra Guatemala en el que buscará reponerse luego del tropiezo de hoy así intentar lavarse un poco la cara.