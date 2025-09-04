“Íbamos a sufrir”: Andrés Andrade dice lo que nadie en Panamá se anima sobre el presente de la Selección

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 comenzó con un resultado que dejó a Panamá en alerta. La Selección canalera no pasó del empate 0-0 en su visita a Surinam, un rival que comparte con El Salvador y Guatemala el Grupo A, y que ya demostró ser más exigente de lo esperado.

El encuentro estuvo marcado por la falta de contundencia del equipo dirigido por Thomas Christiansen, que generó aproximaciones pero no pudo concretar. En ese contexto, apareció la voz de Andrés Andrade, quien lanzó un mensaje sincero que no todos en Panamá se atreven a pronunciar.

¿Qué dijo Andrés Andrade sobre el empate de Panamá?

“Desde el día uno sabíamos que íbamos a sufrir. No es fácil jugar en este tipo de estadio con este tipo de jugadores que nos demostraron que juegan muy bien”, dijo el defensor tras el pitazo final, reconociendo que no llegaban como los claros favoritos.

Pese a las dificultades, Andrade rescató aspectos positivos del partido: “Intentamos bastante, pero nos deberíamos ir preocupados si no llegábamos a la portería, y llegamos. Es un punto importante para nosotros y tenemos que ir con todo en casa para sacar los tres puntos”.

El jugador también reconoció el esfuerzo de Surinam y resaltó que todos los equipos del grupo comparten la misma ilusión: “Al igual que nosotros tenemos la ilusión de ir al Mundial, ellos también. Ellos trabajan, se esfuerzan. Lo importante aquí es mantenernos unidos. Nos quedan cinco finales que tenemos que salir a ganar”.

Además, Andrade fue tajante al descartar excusas sobre el entorno y las condiciones de juego: “Al final la cancha estaba bien, no hay excusas. Los dos dimos un buen espectáculo. El tema de la contundencia faltó y tenemos que trabajarlo”, afirmó, apuntando directamente al punto débil de Panamá en este debut.

Con este empate, la Selección panameña deberá recuperar terreno en casa y mostrar la solidez que la llevó a ilusionar a la región en torneos anteriores. Andrade ya puso sobre la mesa la advertencia: el camino a la Copa del Mundo será un sufrimiento constante, y la clave será mantenerse unidos y afinar la pegada que hoy brilló por su ausencia.