Plaza Amador vs. Sporting SM: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

Después de quedar eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Plaza Amador y Sporting San Miguelito definirán este miércoles al último equipo clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 a través del repechaje.

A pesar del triunfo 1-0 de la Academia en la ida, con el tanto de Martín Ruiz, la serie sigue abierta. Eso sí, los dirigidos por Mario Méndez deberán estar atentos a la regla del gol de visitante, que los perjudicaría si llega a haber paridad en el marcador global. En cambio, si ganan por la mínima forzarían los tiempos extra y hasta la tanda de penales.

¿Cuándo juegan Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito el Play-In de la Copa Centroamericana 2025?

La revancha entre Plaza Amador y Sporting San Miguelito tendrá lugar este miércoles 29 de octubre, a las 6:45 p.m. de Panamá (5:45 en el resto de Centroamérica), en el Estadio Rommel Fernández.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito?

Para ver el Play-In de la Copa Centroamericana en toda la región deberá suscribirse al servicio de streaming Disney+.

ver también Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

ver también No son Washington Ortega ni Joel Campbell: Alajuelense pierde a otra figura de peso para la revancha contra Olimpia por la Copa Centroamericana

ver también Xelajú confirma información que le podría dar ventaja contra Real España en las semifinales de la Copa Centroamericana

Así llega Plaza Amador

El Plaza tuvo un debut arrasador en el torneo de la Concacaf, con triunfos históricos ante Alajuelense (Costa Rica) y Alianza (El Salvador) en fase de grupos. Sin embargo, Real España le puso un freno en los cuartos de final: la ida la perdió 1-0, pero en la vuelta le remontó la serie a los canaleros al imponerse 2-1.

Tras este juego, los de El Chorrillo perdieron 1-0 con Alianza FC en la anteúltima jornada de las vueltas. Aunque están tranquilos, ya que lideran la Conferencia Este con 32 puntos y clasificaron a las semifinales del Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién clasificará a la Concachampions 2026? ¿Quién clasificará a la Concachampions 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Así llega Sporting San Miguelito

Muy distinto es el caso de los dirigidos por César Aguilar, que con el reciente empate 0-0 ante Árabe Unido siguen fuera de la zona de playoffs en la Conferencia Este. Por lo que buscarán quedarse con el boleto a la Concachampions como envión.

Publicidad

En la Copa Centroamericana, Sporting dio pelea. Venció a Diriangén y Herediano en el Grupo B, donde terminó como líder. Pero Xelajú MC le puso fin a su sueño al anotarle un gol en los tiempos extra que selló el 2-1 definitivo.