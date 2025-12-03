Xelajú vs. Alajuelense: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

El trabajo que han realizado Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense a lo largo del semestre confluye en esta noche decisiva en Ciudad de Guatemala, donde los dos mejores equipos del istmo se enfrentarán en la final de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.
La ida finalizó 1-1 gracias al gol de penal de Jesús “Chucho” López, que puede terminar dándole el título a los quetzaltecos, y la inmediata respuesta de la Liga, con la anotación de Ronaldo Cisneros. Pero también debido a una sensacional actuación del portero Rubén Darío Silva, quien le atajó los disparos desde los doce pasos a Joel Campbell y Celso Borges.
Si llega a darse otro empate 1-1, la serie se irá a los tiempos extra. Y si en esos 30 minutos ninguno de los clubes logra romper la paridad, el campeón se definirá en una tanda de penales. Un 2-2, en cambio, le daría el tricampeonato a Alajuelense. Ni hablar un triunfo.
Recuerde que el partido de vuelta, que definirá al monarca de la Copa Centroamericana, será transmitido por Disney+.