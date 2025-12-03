Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Xelajú vs. Alajuelense: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

Siga el minuto a minuto de la final de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf entre Xelajú MC y LD Alajuelense.

¿Hoy se va para Costa Rica o Guatemala?

Publicidad

"Machillo" Ramírez no se confía

El DT de Alajuelense mencionó en rueda de prensa que alcanzar el tricampeonato no será fácil: "Es un equipo engañoso. Lo tenés para rematarlo y en un momento te puede joder, ellos nos han estudiado. A mí me gusta tener de todo un poco: no puedo jugármela a un solo estilo. Si el partido pide vértigo, vamos. Si pide combinativa, también. Vamos a tratar de llevar la copa. Mesura. Hay un rival complicado, pero la intención es buscar el objetivo".

Jorge Aparicio alza la voz

El capitán de Xelajú MC lanzó un dardo al Gobierno por no tener en condiciones el Aeropuerto Los Altos, de Quetzaltenango, lo que les impidió jugar en el Mario Camposeco: "Una lástima no poder jugar en nuestra casa, porque estamos a 2.400, 2.600 metros del nivel del mar, algo que hubiera sido muy positivo para nosotros. Esperamos que las autoridades correspondientes también tomen consciencia, porque tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país".

Así luce el estadio de la zona 6

A menos de dos horas para el arranque de la final de la Copa Centroamericana, así luce el Cementos Progreso.

(Fotos: Alex Meoño / Emisoras Unidas)

El Cementos Progreso se tiñe de azul y rojo

Tras no poder jugar a lo largo del torneo en su estadio, el Mario Camposeco, los aficionados de Xelajú van llenando el reducto emplazado en Ciudad de Guatemala para recibir a la Liga. Más de 13 mil boletos están en manos de los Chivos.

Publicidad

¡Bienvenido al minuto a minuto de Xelajú vs. Alajuelense!

En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta de la Copa Centroamericana, que iniciará a las 8:06 p.m. de Guatemala, Costa Rica y el resto de la región central (9:06 de Panamá y 10:06 ET de Estados Unidos).

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense y Xelajú empataron 1-1 en el primer partido de la final, dejando todo en el aire para este miércoles.
© ConcacafAlajuelense y Xelajú empataron 1-1 en el primer partido de la final, dejando todo en el aire para este miércoles.

El trabajo que han realizado Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense a lo largo del semestre confluye en esta noche decisiva en Ciudad de Guatemala, donde los dos mejores equipos del istmo se enfrentarán en la final de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

La ida finalizó 1-1 gracias al gol de penal de Jesús “Chucho” López, que puede terminar dándole el título a los quetzaltecos, y la inmediata respuesta de la Liga, con la anotación de Ronaldo Cisneros. Pero también debido a una sensacional actuación del portero Rubén Darío Silva, quien le atajó los disparos desde los doce pasos a Joel Campbell y Celso Borges.

Xelajú MC vs. Alajuelense: alineaciones para la final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025

ver también

Xelajú MC vs. Alajuelense: alineaciones para la final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025

Si llega a darse otro empate 1-1, la serie se irá a los tiempos extra. Y si en esos 30 minutos ninguno de los clubes logra romper la paridad, el campeón se definirá en una tanda de penales. Un 2-2, en cambio, le daría el tricampeonato a Alajuelense. Ni hablar un triunfo.

Recuerde que el partido de vuelta, que definirá al monarca de la Copa Centroamericana, será transmitido por Disney+.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El mensaje del Pescado Ruiz que sorprende a todos en Guatemala y no sienta bien en los aficionados de Municipal
Guatemala

El mensaje del Pescado Ruiz que sorprende a todos en Guatemala y no sienta bien en los aficionados de Municipal

El mensaje de Concacaf y Alajuelense que sorprende a Xelajú
Liga Deportiva Alajuelense

El mensaje de Concacaf y Alajuelense que sorprende a Xelajú

Desde Unafut: LDA recibe la sentencia que nadie imaginaba en medio del caos
Costa Rica

Desde Unafut: LDA recibe la sentencia que nadie imaginaba en medio del caos

UNAFUT tomó una decisión sobre el caso Myrie y Saprissa
Costa Rica

UNAFUT tomó una decisión sobre el caso Myrie y Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo