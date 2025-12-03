Xelajú vs. Alajuelense: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025

En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta de la Copa Centroamericana, que iniciará a las 8:06 p.m. de Guatemala, Costa Rica y el resto de la región central (9:06 de Panamá y 10:06 ET de Estados Unidos).

Tras no poder jugar a lo largo del torneo en su estadio, el Mario Camposeco , los aficionados de Xelajú van llenando el reducto emplazado en Ciudad de Guatemala para recibir a la Liga. Más de 13 mil boletos están en manos de los Chivos .

A menos de dos horas para el arranque de la final de la Copa Centroamericana , así luce el Cementos Progreso.

El capitán de Xelajú MC lanzó un dardo al Gobierno por no tener en condiciones el Aeropuerto Los Altos , de Quetzaltenango, lo que les impidió jugar en el Mario Camposeco: "Una lástima no poder jugar en nuestra casa, porque estamos a 2.400, 2.600 metros del nivel del mar, algo que hubiera sido muy positivo para nosotros. Esperamos que las autoridades correspondientes también tomen consciencia, porque tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país ".

El DT de Alajuelense mencionó en rueda de prensa que alcanzar el tricampeonato no será fácil: " Es un equipo engañoso. Lo tenés para rematarlo y en un momento te puede joder, ellos nos han estudiado . A mí me gusta tener de todo un poco: no puedo jugármela a un solo estilo. Si el partido pide vértigo, vamos. Si pide combinativa, también. Vamos a tratar de llevar la copa. Mesura. Hay un rival complicado , pero la intención es buscar el objetivo".

El trabajo que han realizado Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense a lo largo del semestre confluye en esta noche decisiva en Ciudad de Guatemala, donde los dos mejores equipos del istmo se enfrentarán en la final de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

La ida finalizó 1-1 gracias al gol de penal de Jesús “Chucho” López, que puede terminar dándole el título a los quetzaltecos, y la inmediata respuesta de la Liga, con la anotación de Ronaldo Cisneros. Pero también debido a una sensacional actuación del portero Rubén Darío Silva, quien le atajó los disparos desde los doce pasos a Joel Campbell y Celso Borges.

Si llega a darse otro empate 1-1, la serie se irá a los tiempos extra. Y si en esos 30 minutos ninguno de los clubes logra romper la paridad, el campeón se definirá en una tanda de penales. Un 2-2, en cambio, le daría el tricampeonato a Alajuelense. Ni hablar un triunfo.

Recuerde que el partido de vuelta, que definirá al monarca de la Copa Centroamericana, será transmitido por Disney+.