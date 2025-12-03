“Tricampeón”: el mensaje de Concacaf y Alajuelense que sorprende a Xelajú en plena definición de la Copa Centroamericana

La final de la Copa Centroamericana llega este miércoles a su capítulo decisivo con el duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú en el Estadio Cementos Progreso. Sin embargo, horas antes del partido, un gesto de Concacaf encendió la conversación en redes y tomó por sorpresa al club guatemalteco.

El mensaje de Concacaf junto a Alajuelense

En la previa del juego de vuelta, Concacaf publicó un video oficial en el que distintos futbolistas de Alajuelense completan la frase “¿Qué significa ser tricampeón?”. Lo llamativo: La Liga aún no es tricampeona, y solo lo sería en caso de ganar esta edición 2025.

Aun así, jugadores claves del plantel participaron en la dinámica, generando expectativa entre la afición manuda y sorpresa entre los rivales.

Diego Campos escribió “Honor”; Ronaldo Cisneros respondió “Alegría”; Celso Borges lo resumió como “Orgullo”; Alexis Gamboa eligió “Inexplicable” y Anthony Hernández definió el posible logro como “Logro”.

Además de las palabras, varios futbolistas ampliaron las sensaciones de un hipotético tricampeonato. Cisneros explicó: “El fútbol es complicado, estar tanto tiempo lejos de los seres queridos es para levantar una copa.”

Borges, uno de los líderes del vestuario, destacó la ambición del grupo: “No es fácil haber ganado dos torneos y seguir con la misma ambición de ganar una tercera. Me llena de orgullo el equipo.”

Mientras que Campos cerró con una frase que encendió la ilusión rojinegra:

“Es un honor representar esta institución y quedar tricampeón es algo indescriptible.”

El video generó revuelo inmediato: para la afición manuda fue una señal de confianza; para Xelajú, un mensaje adelantado que agrega aún más picante a la final. De todos modos, Concacaf hizo algo parecido con los guatemaltecos.

El partido se juega este miércoles, 3 de diciembre, a las 20.00 (Horario de Centroamérica) en el Estadio Cementos Progresos. El encuentro será transmitido por Disney +.