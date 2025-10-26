Xelajú confirma información que le podría dar ventaja contra Real España en las semifinales de la Copa Centroamericana

La afición de Xelajú MC volvió a demostrar su inquebrantable pasión por el equipo al superar las 7 mil entradas vendidas en la preventa para el duelo de semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Real España. El entusiasmo de los seguidores quetzaltecos promete teñir de azul y rojo las gradas del Estadio Cementos Progreso, donde los chivos buscarán sellar su pase histórico a la gran final del torneo regional.

ver también “Nos vieron de menos”: Xelajú hace advertencia a Real España y Bryan Moya da una respuesta categórica en la Copa Centroamericana

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas, con el marcador global igualado 1-1, lo que mantiene la expectativa al máximo. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro buscará hacer historia clasificando por primera vez a la final del certamen, en lo que sería un logro sin precedentes para el club altense y un nuevo capítulo dorado para el fútbol guatemalteco.

Desde el club se informó que habrá boletos disponibles en taquilla (4 mil) el mismo día del encuentro, para los aficionados que no pudieron adquirir sus entradas en la preventa. Las autoridades del equipo exhortaron a los seguidores a llegar con tiempo al estadio para evitar aglomeraciones y disfrutar con tranquilidad de una noche que promete ser inolvidable.

La expectativa es que el ambiente en el estadio sea de gran colorido y energía, con una afición volcada completamente al apoyo del equipo. Los seguidores de Xelajú saben que su aliento puede ser determinante en un duelo que se anticipa intenso y disputado hasta el último minuto, donde cada jugada puede definir el futuro del conjunto quetzalteco en la competición.

Xelajú va por la clasificación

El equipo altense llega motivado y confiado tras el empate obtenido en el partido de ida, pero consciente de que enfrente tendrá a un rival exigente como Real España, acostumbrado a instancias decisivas. La preparación táctica de Villatoro y el respaldo masivo de la afición serán factores claves para que los chivos puedan soñar con la clasificación.

ver también Xelajú MC recibe incentivo histórico para la Copa Centroamericana que pone en alerta a Real España y a Jeaustin Campos

Cabe recordar que Xelajú ha jugado toda la Copa Centroamericana de local en el Estadio Cementos Progreso, recinto que se ha convertido en su fortaleza temporal. El próximo miércoles, ese escenario será el epicentro de la emoción y la esperanza quetzalteca, en una noche donde la pasión y el fútbol se unirán para buscar un lugar en la historia grande del balompié regional.

Publicidad