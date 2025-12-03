Xelajú MC vs. Alajuelense: alineaciones para la final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025

Este miércoles, Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense buscarán proclamarse campeones de la Copa Centroamericana 2025. La final de vuelta se jugará en el Estadio Cementos Progreso, debido a que los quetzaltecos no pueden utilizar el Mario Camposeco, y la serie está empatada 1-1, beneficiando por el gol de visitante a los Chivos.

Así las cosas, se pronostica una noche de emociones fuertes en Ciudad de Guatemala, donde el equipo de Amarini Villatoro buscará alzarse con su primer título internacional. Mientras que la Liga sueña con lograr un hito en la región y consagrarse tricampeón bajo la dirección técnica de Óscar “Machillo” Ramírez.

Xela viene de ganarle el fin de semana a Comunicaciones por 2-0, pero dándole descanso a varias de sus figuras. No vieron minutos, por ejemplo, Jorge Aparicio, Jesús “Chucho” López, Pedro Báez, Romario Da Silva o Kevin Ruiz —en su caso por acumulación de amarillas—.

ver también Xelajú vs. Alajuelense: ¿Hay gol de visitante en la final de la Copa Centroamericana 2025?

Mientras que en Alajuelense se generó preocupación por la fuerte entrada que recibió su atacante más desequilibrante, Anthony Hernández, en la victoria 2-0 ante Cartaginés. Sin embargo, “Pikachu” está para jugar. No es el caso del portero Washington Ortega, quien viajó a Guatemala pero no será titular.

El partido definitorio entre chapines y ticos, que será transmitido en toda la región centroamericana por Disney+, iniciará a las 8:06 p.m.

Posible alineación de Xelajú MC para la final de vuelta

Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán; Jorge Aparicio (C), Juan Cardona; Romario Da Silva, Antonio “Chucho” López, Yilton Díaz; y Pedro Báez. DT: Amarini Villatoro.

Publicidad

Publicidad

Así formaría Alajuelense para ir por el tricampeonato contra Xelajú