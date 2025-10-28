Es tendencia:
No son Washington Ortega ni Joel Campbell: Alajuelense pierde a otra figura de peso para la revancha contra Olimpia por la Copa Centroamericana

Al Machillo Ramírez le llueven los problemas y complicaciones para enfrentar las semifinales de la Copa Centroamericana.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez con Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez con Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez afrontará un duro desafío en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf frente al Olimpia de Honduras, ya que no podrá contar con Kenyel Michel debido a una lesión.

Esta baja representa un golpe sensible para el cuadro manudo, que deberá encontrar alternativas para suplir su ausencia y mantener sus aspiraciones de clasificar a la final del torneo.

Recordemos que Alajuelense no podrá contar con Joel Campbell por acumulación de tarjetas amarillas y Washington Ortega será duda hasta último momento debido a un golpe que sufrió en el último compromiso.

Beneficia a Alajuelense: Concacaf anuncia el cambio inesperado que enciende las alarmas en Olimpia antes del duelo decisivo

Sensible baja para Alajuelense

Según informó el periodista Ferlin Fuentes, desde el club confirmaron que era imposible que Kenyel Michel se recuperara a tiempo para el viaje. “No se pudo”, fue la breve y clara respuesta de una fuente interna al ser consultada sobre la posibilidad de contar con el jugador.

Kenyel Mitchell se queda en LDA: “Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos” - Radio Columbia
Kenyel Mitchell – Alajuelense

Aunque inicialmente no fue convocado ante Pérez Zeledón con la esperanza de que pudiera estar disponible para el duelo en Tegucigalpa, las evaluaciones médicas confirmaron que su recuperación no fue completa.

¿Cuándo es la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Alajuelense?

El partido de vuelta entre Olimpia y Alajuelense por un boleto a la final de la Copa Centroamericana 2025, se disputará el jueves 30 de octubre desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera a las 8:30 p.m. hora de Centroamérica.

