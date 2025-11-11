Peligra el Mundial 2026: Blas Pérez admite lo que nadie en Panamá se anima antes de enfrentar a Guatemala

A la Selección de Panamá le espera una difícil primera parada en el cierre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre, visitará a Guatemala con el deber de ganar para no ceder terreno en el Grupo A, donde comparte el liderato junto a Surinam con 6 puntos.

El detalle es que las dificultades no solo se las planteará un urgido rival, pues el partido se jugará en un escenario completamente desconocido para la Marea Roja: el Estadio Manuel Felipe Carrera, apodado “El Trébol”, al cual asistirán 5.200 aficionados chapines y promete ser una caldera.

Sin embargo, el propio Thomas Christiansen manifestó que la atmósfera en la cancha de Municipal no los condicionará, pues han salido victoriosos de reductos más imponentes de la región, como el Ricardo Saprissa o, más recientemente, el Cuscatlán.

A esta sentencia se alineó Cecilio Waterman en la rueda de prensa del lunes: “Este grupo está acostumbrado a jugar en grandes escenarios, con más de 80 mil personas. El Trébol no debe afectar, podemos sacar provecho de eso“, afirmó.

Blas Pérez pone en alerta a Panamá antes del partido con Guatemala

Diferenciándose del sentimiento de seguridad que predomina en la Selección de Panamá, uno de sus máximos goleador, Blas Pérez, advirtió en diálogo con ESPN que confiarse allí puede poner en peligro el boleto al Mundial: “Coraje, corazón y otra cosa que no puedo mencionar (va a necesitar el grupo). No hay de otra, hay que ganar los dos partidos, pero enfocarnos primero en este contra Guatemala que no va a ser fácil en El Trébol“.

El “Super Ratón” jugó en Municipal entre 2017 y 2018, aportando 15 goles en 39 apariciones. Por lo que habló con conocimiento de primera mano sobre lo hostil que puede llegar a ser El Trébol: “Es muy complicado, me tocó jugar y vivir una linda experiencia cuando jugué allá con los Rojos. Hay una presión muy grande. Esperemos que la selección panameña tenga esa inteligencia y la contundencia para ganar ese partido”, cerró.

Guatemala confirmó su convocatoria para jugarse el boleto al Mundial 2026

Mientras tanto, en Guatemala, Luis Fernando Tena dio a conocer la lista de 26 convocados con los que le hará frente a Panamá y Surinam en la fecha FIFA de noviembre. El gran ausente es Nathaniel Méndez-Laing por decisión técnica.

(Foto: FFG)