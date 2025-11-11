Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Peligra el Mundial 2026: Blas Pérez admite lo que nadie en Panamá se anima antes de enfrentar a Guatemala

El ex delantero de Panamá le envió un contundente mensaje a Thomas Christiansen antes de que visiten a Guatemala en El Trébol.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Blas Pérez le dijo a los panameños lo dura que será la visita a El Trébol.
© GettyBlas Pérez le dijo a los panameños lo dura que será la visita a El Trébol.

A la Selección de Panamá le espera una difícil primera parada en el cierre de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre, visitará a Guatemala con el deber de ganar para no ceder terreno en el Grupo A, donde comparte el liderato junto a Surinam con 6 puntos.

El detalle es que las dificultades no solo se las planteará un urgido rival, pues el partido se jugará en un escenario completamente desconocido para la Marea Roja: el Estadio Manuel Felipe Carrera, apodado “El Trébol”, al cual asistirán 5.200 aficionados chapines y promete ser una caldera.

Sin embargo, el propio Thomas Christiansen manifestó que la atmósfera en la cancha de Municipal no los condicionará, pues han salido victoriosos de reductos más imponentes de la región, como el Ricardo Saprissa o, más recientemente, el Cuscatlán.

A esta sentencia se alineó Cecilio Waterman en la rueda de prensa del lunes: “Este grupo está acostumbrado a jugar en grandes escenarios, con más de 80 mil personas. El Trébol no debe afectar, podemos sacar provecho de eso“, afirmó.

Blas Pérez pone en alerta a Panamá antes del partido con Guatemala

Diferenciándose del sentimiento de seguridad que predomina en la Selección de Panamá, uno de sus máximos goleador, Blas Pérez, advirtió en diálogo con ESPN que confiarse allí puede poner en peligro el boleto al Mundial: “Coraje, corazón y otra cosa que no puedo mencionar (va a necesitar el grupo). No hay de otra, hay que ganar los dos partidos, pero enfocarnos primero en este contra Guatemala que no va a ser fácil en El Trébol.

Fue campeón con Municipal, jugó en la Selección de Guatemala y ahora la justicia lo busca por un cruento asesinato: “Prófugo”

ver también

Fue campeón con Municipal, jugó en la Selección de Guatemala y ahora la justicia lo busca por un cruento asesinato: “Prófugo”

El “Super Ratón” jugó en Municipal entre 2017 y 2018, aportando 15 goles en 39 apariciones. Por lo que habló con conocimiento de primera mano sobre lo hostil que puede llegar a ser El Trébol: “Es muy complicado, me tocó jugar y vivir una linda experiencia cuando jugué allá con los Rojos. Hay una presión muy grande. Esperemos que la selección panameña tenga esa inteligencia y la contundencia para ganar ese partido”, cerró.

Publicidad

Guatemala confirmó su convocatoria para jugarse el boleto al Mundial 2026

Mientras tanto, en Guatemala, Luis Fernando Tena dio a conocer la lista de 26 convocados con los que le hará frente a Panamá y Surinam en la fecha FIFA de noviembre. El gran ausente es Nathaniel Méndez-Laing por decisión técnica.

(Foto: FFG)

(Foto: FFG)

Publicidad

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    Ganó 7 títulos con Herediano, fue mundialista y ahora volverá a jugar en Costa Rica
    Costa Rica

    Ganó 7 títulos con Herediano, fue mundialista y ahora volverá a jugar en Costa Rica

    Haití sufre por la noticia que puede bajarlo de la pelea
    Costa Rica

    Haití sufre por la noticia que puede bajarlo de la pelea

    ¿Cómo se definen los clasificados al Mundial 2026 y al repechaje en caso de igualar en puntos?
    Concacaf

    ¿Cómo se definen los clasificados al Mundial 2026 y al repechaje en caso de igualar en puntos?

    Alcócer revela lo que le pide el Piojo Herrera
    Costa Rica

    Alcócer revela lo que le pide el Piojo Herrera

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo