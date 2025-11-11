Fue campeón con Municipal, jugó en la Selección de Guatemala y ahora la justicia lo busca por un cruento asesinato: “Prófugo”

El 12 de agosto de 2005, se suscitó uno de los crímenes que marcó un antes y un después en la historia policial de Guatemala: el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, una estudiante universitaria de 19 años que asistió a una fiesta y nunca regresó a su hogar. Al día siguiente, hallaron su cuerpo sin vida con signos de violación, dejando en evidencia la inacción y el erróneo procedimiento de la policía y los demás actores que hacen al Estado guatemalteco.

Más de veinte años después, la investigación sigue abierta. Y este lunes 10 de noviembre, el caso volvió a la primera plana luego de que el Tribunal Penal de Primera Instancia para Delitos de Narcotráfico, Delitos Ambientales y Casos de Alto Riesgo de la categoría “D” emitiera órdenes de captura contra cinco personas, que fueron declaradas en rebeldía.

Una de ellas es el exfutbolista Pedro Julio Samayoa, recordado por haber sido campeón nacional con Municipal en 2009, 2010 y 2011. Él era amigo de la víctima, Claudina Velásquez. Y según un informe emitido en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo con ella durante la noche en que se reportó su desaparición.

¿De qué se lo acusa a Pedro Julio Samayoa?

Según detalló la Policía Nacional Civil (PNC) este martes, a Samayoa se lo acusa por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio. Cargos que también se le endilgan a otros cuatro miembros de su familia. A todos ellos se los declaró en desacato.

ver también ¿Qué resultados necesita Guatemala para no quedar afuera del Mundial 2026 antes de la última fecha?

Medios chapines reportan que el internacional con la Selección de Guatemala en tres partidos, entre 2012 y 2016, está “prófugo” de la justicia. No se sabe nada sobre su paradero ni el de los otros implicados: su padre, Jorge Barahona Orellana (60 años); su madre, Zully Moreno Barbier (62); su hermano, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno (43); y la exesposa de su hermano, Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer (42).

Nicolás Samayoa, de 40 años, le puso fin a su carrera en mayo, siendo CSD Chiquimulilla su último equipo. El formado en la cantera de Municipal, club en el que jugó en tres etapas, también vistió la camisola de Xelajú, Malacateco, Petapa, Mixco, Iztapa, U San Carlos y Mictlán.

Publicidad

Publicidad

Pedro Samayoa, ex Municipal, tiene orden de captura por el asesinato de Claudina Velásquez. (Foto: Prensa Libre)

Sin embargo, su realidad es ahora muy diferente. Las autoridades policiales le solicitaron a los ciudadanos guatemaltecos que se comuniquen a los números 110 de la PNC o al 1572 en el caso de ver a cualquiera de los cinco implicados o tener conocimiento de su ubicación.