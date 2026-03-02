Durante la victoria 0-2 del Deportivo Saprissa como visitante ante Guadalupe, el partido estuvo marcado por un hecho inesperado que terminó involucrando a la Liga Deportiva Alajuelense en donde ahora desde Unafut se analiza tomar medidas.

La bandera de Alajuelense desapareció

Así es, la bandera de Alajuelense como vigente campeón nacional, ondeaba con orgullo en el Estadio Colleya Fonseca. La rojinegra destacaba en el recinto, acompañada por las banderas de Guadalupe, la de la Unafut y la de Costa Rica, en un ambiente que reflejaba la importancia del encuentro.

Sin embargo, con el avance del partido en el que Saprissa jugaba como visitante ante los guadalupanos, pocos notaron que los emblemas de la Liga y de la Unafut desaparecieron repentinamente, como si se hubieran esfumado por arte de magia.

¿Cómo desapareció la bandera de Alajuelense?

El fotógrafo Rafael Pacheco, de La Nación, logró captar el momento en que todas las banderas permanecían colocadas en su sitio; sin embargo, para la segunda parte del encuentro ya solo se observaban dos.

Además, se recordó que, según las disposiciones de la Unafut, los clubes afiliados deben garantizar que la bandera del campeón esté presente en todos los estadios.

Las banderas de la Liga y la Unafut desparecieron

Así lucía antes del partido la bandera de Alajuelense como campeón nacional en el Estadio Colleya Fonseca (La Nación)

Ante lo sucedido, el medio consultó al gerente deportivo de Guadalupe, Robert Garbanzo, quien inicialmente no pudo atender la llamada por encontrarse en una reunión.

Más tarde, a través de un mensaje de WhatsApp, respondió de forma breve a la consulta sobre la ausencia del estandarte rojinegro: “La Ultra la bajó”.

¿Unafut tomará medidas?

Tras lo ocurrido, la Unafut informó, por medio de su departamento de comunicación, que ya inició conversaciones con el club local y que el asunto será tratado directamente con la institución.

Dicho organismo recordó que, desde mayo de 2024, la bandera de Saprissa dejó de ondear tras perder su condición de campeón, y que actualmente corresponde a Alajuelense tener su insignia presente en todos los estadios, por lo que lo sucedido en el Colleya podría derivar en un tema disciplinario más allá de lo deportivo.

Datos claves

La bandera de Alajuelense desapareció del Estadio Colleya Fonseca , pese a que debe ondear en todos los estadios por ser el actual campeón nacional.

, pese a que debe ondear en todos los estadios por ser el actual campeón nacional. Unafut ya inició conversaciones con el club local y analiza el caso, ya que el reglamento establece la obligatoriedad de exhibir la bandera del vigente monarca.

y analiza el caso, ya que el reglamento establece la obligatoriedad de exhibir la bandera del vigente monarca. El hecho podría derivar en consecuencias disciplinarias, convirtiendo lo ocurrido en un tema que trasciende lo deportivo.

