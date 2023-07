Panameños se mostraron molestos por la ausencia de Carrasquilla en el once ideal de Concacaf: “Es un insulto”

Este martes, finalizó la primera ronda de la Copa Oro 2023, luego de que todos los grupos definieran a sus dos clasificados y eliminados, donde tres selecciones centroamericanas lograron avanzar a la siguiente fase del certamen. De hecho, con grandes participaciones, tanto individuales, como colectivas, incluyendo a Panamá.

Posterior a ello, la Concacaf dio a conocer su equipo ideal de la fase de grupos, en el que destacó un solo panameño, el cual fue Yoel Bárcenas. La decisión de la confederación dio de qué hablar de forma inmediata, luego de que llamara la atención la ausencia de Adalberto Carrasquilla.

Carrasquilla fue titular en dos de los tres partidos que jugó Panamá y destacó entre los mejores del once de Thomas Christiansen. De hecho, se ganó los elogios de distintos periodistas deportivos, a nivel internacional, como Andrés Agulla de ESPN.

No obstante, la Concacaf pensó diferente y en la misma posición de Adalberto, colocó a Carlos Mejía (Guatemala) y Luis Chávez (México), algo que causó molestia en el país centroamericano y se vio manifestado en las redes sociales.

“Todos han visto la calidad del jugador, menos el que escogió a los once”, “lo siento, pero que Carrasquilla no esté aquí, es un insulto”, “¿Carrasquilla juega tenis?”, fueron algunos de los comentarios que se vieron con respecto al once más valioso.

Incluso, otros fanáticos expresaron que también debió estar José Fajardo —quien ya suma 2 anotaciones en el certamen—, por encima del costarricense, Joel Campbell.

+ Comentarios en redes sociales